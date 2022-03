“Descanse en paz para un talento increíble William Hurt, querido Thaddeus “Thunderbolt” Ross en nuestro Marvel Cinematic Universe”. Con estas palabras, Marvel Studios despidió al actor William Hurt, quien lamentablemente falleció el pasado 13 de marzo a los 71 años de edad.

El actor le daba vida al General Theddeus Ross, y tuvo su primera aparición en la película en solitario de Hulk, en 2008, en donde fue uno de los antagonistas. Posteriormente lo vimos en otras entregas del Univero Cinematográfico de Marvel, como Capitan América: Guerra Civil de 2016, entre otras.

Su última aparición en el UCM fue en la película en solitario de Viuda Negra en el 2021, el cual fue el último proyecto en el que participó como actor.

Ganador de un Óscar por “Kiss of the Spider Woman” (“El beso de la mujer araña”, 1985), protagonizó filmes como “Body Heat” (“Fuego en el cuerpo”, 1981) o “Children of a Lesser God” (“Te amaré en silencio”, 1986).

Otras de sus participaciones cinematográficas destacadas fueron en “A.I. (Artificial Intelligence)” (“A. I. Inteligencia Artificial”, 2001), “The Village” (“La aldea”, 2004), “The Good Shepherd” (“El buen pastor”, 2006).

El actor falleció entre sus familiares de forma tranquila y por causas naturales.

Hurt también actuó en producciones teatrales como “Henry V”, “Fifth of July”, “Richard II” y “A Midsummer Night’s Dream” y recibió una nominación a los premios Tony en 1985 por “Hurlyburly”.

