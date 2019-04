Marvel Studios piden a los fans a no realizar 'Spoiler' [VIDEO]

Los fanáticos están más ansiosos que nunca en saber que sucederá con Thanos y los Vengadores en la cinta número 22 que marca el final de la Fase 3 del Universo Cinematográficos de Marvel (MCU).



Sin embargo, en su día de estreno muchos fans han optado por realizar algunos comentarios 'spoiler' en sus redes sociales y en distintas plataformas así como difundir extractos de la película.



Ante esto, la cuenta oficial de Marvel Studios en Twitter publicó un video promoviendo a los usuarios que no comentan este error.

"Don’t do it. #DontSpoilTheEndgame", es la descripción que acompaña al video en donde todos los actores protagonistas de la película advierten a no realizar 'Spoiler'.

El video que ya está cautivando a los cibernautas tiene como frase inicial "After 'EndGame', one mission remains" (Luego de 'EndGame', una misión permanece) e incita a los cibernautas a no comentar, ni difundir el final de la saga.