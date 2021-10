El Universo Cinematográfico de Marvel continúa su línea de películas, ahora ya en los inicios de su fase cuatro, en el que se tocan temas multiversales. Existen muchos proyectos y películas y series que se estrenarán los siguientes años, por lo cual Marvel ha extendido el contrato con uno de los vengadores originales.

Se trata del actor Chris Hemsworth, quien le da vida al dios asgardiano Thor, quien pertenece a los seis vengadores que iniciaron la saga de Avengers.

No solo tiene su trilogía propia, sino que Thor de Chris Hemsworth ha participado en muchas otras películas del UCM, cuando la trama de las películas lo requería, tales como Los Vengadores de 2012, La Era de Ultron de 2015, Infinity War de 2018 y Endgame de 2019.

Asimismo, participó en la escena postcréditos de Doctor Strange de 2016, así como prestar su voz para la serie What If...? Además, tiene en proyecto la realización de Thor: Love and Thunder, así como su aparente aparición en Guardianes de la Galaxia 3.

Así pues, Hemsworth estará en 3 películas más del UCM, aunque no es seguro si aparecerá como personaje principal o solo tendrá un papel secundario, debido a que muchos de los vengadores originales han terminado su ciclo.

De hecho, junto a Hulk y Hawkeye, son los vengadores iniciales que se encuentran en actividad aparentemente, tras la muerte de Black Widow e Iron Man en Endgame y un envejecido Capitán América.

La importancia de Nuevo Asgard en la trama de "Thor: Love and Thunder" será revelada. (Foto: Marvel Studios).

Un personaje bien logrado

Thor es un personaje muy bien desarrollado por parte de Marvel, que aún no cierra el arco del asgardiano, quien inició su rol como héroe tras ser desterrado por su padre, Odín, al no ser digno de la corona de Asgard.

Su paso por la tierra hace que se una a los Vengadore de Nick Fury, salvando el planeta de amenazas como su hermano Loki o el androide Ultrón, creación de Tony Stark.

Su papel en el nacimiento del héroe Visión resulta determinante, así como su papel en Infinity War y Endgame, mostrándose que, sin gemas del infinito, era el único vengador que podía asesinar al titán loco, Thanos.

Ahora, veremos a el Thor de Hemsworth junto a los Guardianes de la Galaxia y un aparente cambio del manto del dios del trueno a su gran amo, Jane Foster, confirmada para la siguiente película del asgardiano.

VIDEO RECOMENDADO:

Las redes sociales más usadas por miles de personas presentaron fallas y una caída mundial las primeras horas del lunes. Conversamos con Sandro Marcone especialista en Tecnología Educativa y aprendizaje digital sobre este problema y que podemos hacer.