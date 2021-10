¿Te imaginas a alguien más que Robert Downey Jr. interpretando al excéntrico Tony Stark en el Universo Cinematográfico de Marvel? Bueno, no se sabe a ciencia cierta si esto no hubiera ocurrido si el actor hubiera tomado el papel para el cual estuvo en carpeta años antes de iniciarse el UCM.

Y es que según publicó ComicBook, Robert Downey Jr. pudo haber interpretado a otro personaje de Marvel antes de la existencia del UCM, en específico, uno de los villanos más emblemáticos de los cómics de Marvel.

Se trata de Victor Von Doom, o Doctor Doom, el principal antagonista de Los Cuatro Fantásticos y uno de los más representantes de Marvel.

Esto fue mencionado por el director de los primeros filmes de Iron Man e interprete de Happy Hogan en el UCM, Jon Favreau. En una entrevista para el libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, el cineasta se refirió brevemente a esta posibilidad.

“Marvel ya se había reunido con Robert anteriormente. Creo que para el papel de Doctor Doom”, indicó Favreau. Se desconoce si Downey Jr. estuvo cerca de interpretar a Doctor Doom en la película de Los Cuatro Fantásticos de 2005, en donde el villano fue encarnado por Julian McMahon.

No puede saberse qué tanto futuro pudo tener Robert Downey Jr. en el mundo de Marvel en caso hubiera tomado el papel del Doctor Doom, pues a las películas de Los Cuatro Fantásticos no les fue precisamente bien, ni si quiera el reboot de 2015 pudo meterse en el corazón de los fans.

Chris Evans y Robert Downey Jr. pudieron estar en una película de Marvel mucho antes de juntarse en Avengers de 2011.

Cabe recordar que quien sí estuvo en esta cinta obre Los Cuatro Fantásticos fue Chris Evans como la Antorcha Humana. Así es, nuestro querido Capitán América pudo haber compartido elenco con Robert Downey Jr. en una película de Marvel mucho antes de Avengers de 2011.

Sin embargo, lo que es claro es que el Iron Man de Downey Jr. fue uno de los cimientos del Universo Cinematográfico de Marvel tal y como lo conocemos, universo al cual perteneció por más de una década, siendo el iniciador de una de las sagas más recordadas del cine.

VIDEO RECOMENDADO:

Se suspende debate por el #VotoDeConfianza hasta el 4 de noviembre por el repentino fallecimiento del congresista Fernando Herrera de Perú Libre. Marisol Pérez Tello sobre el voto de confianza: “No es una buena señal la permanencia de Barranzuela”.