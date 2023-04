El regreso de “Los 4 Fantásticos” al cine, y su eventual ingreso al Universo Cinematográfico de Marvel, se encuentra en problemas, una más para el estudio tras la salida de Victoria Alonso por los bajos resultados de taquilla del último estreno de Marvel Studios: Ant-Man and the Was: Quantumania o los líos de Jonathan Majors, quien encarna a Kang el Conquistador.

Según Hollywood Reporter, Marvel Studios ha decidido contratar a Josh Friedman para reescribir todo el guion de la película, que será dirigida por Matt Shakman, quien hizo para Marvel la serie Wandavision.

El trabajo de Jeff Kaplan e Ian Springer no habría sido del agrado del estudio, conocidos por sus guiones en producciones enfocados en comedia, por lo cual la llegada de Friedman podría ser que tenga un tono más serio. Este guionista es reconocido por su labor en la secuela de Avatar, así como Terminator: Destino Oscuro.

El cambio de guionista para “Los 4 Fantásticos” puede ser producto de diferencias creativas. Pero también de cambios profundos que deberían ocurrir en Marvel Studios para corregir el curso de la franquicia, que no parece recuperarse después de Endgame y todos los problemas desencadenados en Hollywood tras el coronavirus.

No es un secreto que Marvel atraviesa una tormenta con el UCM, pues pese a tener un gran número de producciones, estas no cuentan con buenas reseñas, padecen de poca audiencia y duras críticas, algo que no ocurría con el inicio de la franquicia, que llegó a ser la más exitosa de la historia del cine y ahora estaría en riesgo de desaparecer.

“Los 4 Fantásticos” son uno de los íconos de la cultura pop, muy representativos de las historietas de Marvel, por lo cual introducirlos de una manera correcta y satisfactoria puede darle un respiro al estudio. Hacerlo mal, podría hacer que se pierda total interés por el cine de superhéroes de Marvel.

La historia tampoco juega a favor del estudio. Los dos intentos de llevar al cine a los 4 Fantásticos han sido una decepción. Primero con la película de origen estrenada en 2005, dirigida por Tim Story y su secuela, Los 4 Fantásticos y Silver Surfer.

Fox decidió reiniciar la saga con Josh Trank como director, que fue un desastre absoluto en taquilla. Hoy por hoy, con la adquisición de Fox por parte de Disney, estos superhéroes podían llegar al UCM sin problema. La película iba a ser dirigida por Jon Watts, quien estuvo detrás de las películas del Spiderman de Tom Holland, pero renunció al proyecto el año pasado.

Ahora, con un nuevo director y guionista, será un reto bastante decisivo para el futuro del UCM, más aún sabiendo que su estreno está planeado para el 14 de febrero de 2025.

