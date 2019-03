Ofrecen US$1,000 a quienes vean las 20 películas del Universo cinematográfico de Marvel... ¡sin parar!

¿Lo harías? A poco de que se entrene 'Avengers: Endgame', la empresa CableTV ofrece US$1,000 a quienes se atrevan a ver una maratón de las 20 películas de Universo cinematográfico de Marvel sin dormir.

"¿Tienes la resistencia de Iron Man? ¿La tenacidad del Capitán América? ¿El tiempo libre de Ant-Man? Entonces CableTV.com tiene una misión para ti: mira las 20 películas de Marvel Cinematic Universe (MCU) lanzadas anteriormente, hasta el estreno en 2019 de Avengers: Endgame (26 de abril)", señala el anuncio de la empresa.

Los valientes que se animen a participar del desafío no solo deberán ser fanáticos de Marvel sino que deberán tener una personalidad activa y extrovertida en las redes sociales porque mientras vean las películas deberán tuitear sobre ellas.

Una vez que haya completado la maratón, el participante deberá compartir sus conclusiones.

Estas son las películas que los participantes deberán ver:

MCU Fase 1



Iron Man (2008)

The Incredible Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: The First Avenger (2011)

The Avengers (2012)

MCU Fase 2



Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardians of the Galaxy (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

MCU Fase 3



Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

¿CUALÉS SON LOS REQUISITOS?

Los fanáticos dispuestos a asumir el reto deberán ser mayores de 18 años. Lamentablemente, la promoción solo es válida para Estados Unidos.

LOS PREMIOS

Los elegidos se llevarán US$ 1,000, todas las película Marvel MCU en Blu-Ray, entre otras cosas.



