El 2023 ha sido un año movido e interesante para el cine. Al inicio, muchos vaticinaban una derrota ante el streaming, pues muchos comenzaron a preferir los estrenos en las salas de sus casas que en las salas de los cines. Sin embargo, la locura por ‘Barbenheimer’ marcó un momento importante para la industria, pues muchos optaron por ir a ver las películas en la pantalla grande, dejando así una gran taquilla para las productoras.

La huelga de los actores estadounidenses también significó un momento importante en la industria cinematográfica, pues muchas cintas postergaron sus estrenos y algunas películas estrenadas no estaban siendo promocionadas en solidaridad a la huelga, la cual duró aproximadamente 5 meses.

Aún así, el cine de este año ha tenido estrenos exitosos, memorables y hasta icónicos. No obstante, también existieron cintas que no obtuvieron la atención deseada y casi pasaron desapercibidas.





¿Cuáles fueron las películas más impactantes del 2023?





Barbie

La película dirigida por Greta Gerwig fue una de las más esperadas del año. Con los antecedentes de la directora, quien creó piezas como ‘Ladybird’ y ‘Little Women’, muchos críticos y fanáticos estaban entusiasmados con el estreno de ‘Barbie’. Además, con todo lo que representa la marca, ‘Barbie’ ya pintaba como un éxito asegurado. El proceso del marketing y publicidad de la película no se detuvo ni por la huelga, y Margott Robbie se paseó alrededor del mundo para promocionar la película, que obligó a la creación de ropa, accesorios y toda una tendencia alrededor de la cinta. Es así que ‘Barbie’, más allá de su argumento existencialista y feminista, logró que todo el mundo regresara al cine para ver a una muñeca. Recaudó más de mil millones de dólares alrededor del mundo y se invirtió 145 millones en ella-Es la película más taquillera del año.





Oppenheimer

Esta cinta se unió al estreno de ‘Barbie’ y juntos crearon el fenómeno ‘Barbenheimer’, uno de los momentos más memorables de este año en el cine. El largometraje dirigido por Cristopher Nolan, que cuenta los pasajes de la vida del físico J. Robert Oppenheimer, también era muy esperado por los espectadores, especialmente por el gran elenco de actores y actrices que interpretaban a los personajes de la cinta. De esta forma, la película logró recaudar más de 951 millones a nivel mundial y se convirtió en una de las más exitosas del 2023.





Super Mario Bros

La película del famoso videojuego era una de las cintas que más recelo traía, pues la crítica, inicialmente, lanzó reseñas negativas contra el largometraje. Aún así, los fanáticos acudieron a las salas de cine para ver la historia detrás de Super Mario Bros. Tanto pequeños como adultos abarrotaron los lugares donde proyectaban la cinta y aprovecharon el momento para vestirse como sus personajes favoritos. La película se mantuvo en cartelera por varias semanas y logró recaudar más de mil millones de dólares alrededor del mundo, casi igualando la cifra que logró ‘Barbie’.





Spider-Man: Across the Spider-Verse

Esta cinta fue una de las pocas del universo de superhéroes que no sintió el rechazo del público durante este 2023. Como era de esperarse, los fanáticos de la saga del Hombre Araña acudieron a las salas de cine para ver el Multiverso en donde se mueve el héroe de Marvel, logrando que la cinta sea una de las más taquilleras del año. De acuerdo con las cifras oficiales, el largometraje logró recaudar casi 700 millones de dólares, un logro total en comparación con otras sagas de superhéroes que también se estrenaron durante el 2023.





Taylor Swift: The Eras Tour

La superestrella Taylor Swift ha sido una de las personas más influyentes del 2023. Su tour mundial, titulado The Eras Tour, ha recaudado más de mil millones de dólares después de 151 presentaciones en varias partes del mundo. Aunque su gira todavía tiene más espectáculos en el 2024, la artista estrenó una cinta sobre el mega concierto de más de 3 horas que hizo en cada parada del tour. La película, por haber recortado varias canciones, dura 169 minutos, pero eso no fue problema para los fanáticos de la cantante, que formaron sus propios conciertos en las salas de cine alrededor del mundo. La cinta tuvo una inversión de 10 millones de dólares y recaudó casi 250 millones, convirtiéndose en una de las más exitosas del 2023.





¿Cuáles fueron las películas que fracasaron este 2023?





¡Shazam! La furia de los dioses

El cine de superhéroes dio un tropiezo enorme este 2023, pues muchas de las películas que no llenaron las expectativas de nadie fueron las de ese rubro. A pesar de provenir de una predecesora bien recibida, la secuela de Shazam no logró aprovechar las críticas positivas. La falta de un marketing efectivo y la película en sí, que no resultó ser excepcional, logró que la cinta se enfrente ahora a ser catalogada como una de las mayores desilusiones en la historia del cine de superhéroes.





Flash

En cuanto a la película protagonizada por Ezra Miller, la cinta experimentó una caída libre en la taquilla mundial, especialmente por el escándalo del actor en Hawái. En Estados Unidos, desapareció del top 10 a pocas semanas de su estreno, incluso sin enfrentar una competencia destacada, y recibió un apoyo limitado en pocos mercados internacionales. Sorprendentemente, ni siquiera en países como México o Brasil, que suelen respaldar los éxitos de DC, logró obtener el respaldo necesario para revertir su situación. Se estima que las pérdidas superan los 200 millones de dólares, consolidando así este proyecto como el peor fracaso en la historia de Warner Bros.





The Marvels

Esta película sufrió las repercusiones de la falta de interés en las series de streaming del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). A pesar de la impresionante recepción que tuvo “Captain Marvel” en 2019, generando más de 1,100 millones de dólares, cuatro años después, la audiencia se alejó por completo. “The Marvels” se perfiló como la película menos taquillera en la historia del MCU a nivel mundial, marcando así el primer gran fracaso en la trayectoria de Marvel y destacándose como la secuela con la mayor caída en recaudación (en millones de dólares) en la historia del cine.





Mansión embrujada

Ni la presencia del gran Danny DeVito logró salvar a esa película del fracaso. La cinta experimentó una campaña de marketing muy deficiente, contando con un elenco que carecía de renombre, una fecha de estreno desafortunada (muy cerca del fenómeno Barbenheimer) y críticas poco convincentes que no lograron atraer al público a las salas de cine. Todos estos factores se alinearon para convertir a esta cinta en un rotundo fracaso, generando pérdidas millonarias para Disney, pues se invirtieron 150 millones y solo se logró recaudar 117.





Wish: El poder de los deseos

Este 2023, Disney conmemoró los 100 años de Walt Disney Studios y, entre otras cosas, anunció una película para celebrarlos. Sin embargo, la realidad distó considerablemente de las expectativas, y la casa del ratón se encontró con uno de los fracasos más sonados de su historia. Más allá del presupuesto exorbitante con el que se llevó a cabo la producción, la recepción del público hacia la película fue desfavorable. Se invirtieron 200 millones de dólares para la película y no pudo, ni siquiera, recuperar lo invertido, pues solo recaudó 106 millones.





