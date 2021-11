Queda alrededor de un mes para el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’, una de las películas más esperadas de este 2021 por los fanáticos de los superhéroes y del Universo Cinematográfico de Marvel.

Este largometraje de nuestro arácnido héroe llega rodeado de secretismo, teorías locas de los fans, filtraciones y rumores por montón. Es que no es solo que exista la posibilidad de ver a otros Spider-Man de entregas anteriores. Va más allá que eso.

Evidentemente el plato fuerte sería ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield compartiendo mundo y batallas con Tom Holland, el más reciente Spidey del cine. Sin embargo, los villano serán parte vital de este largometraje.

En lo que respecta a enemigos, algunos ya están en la lista de confirmador, debido a la poco información oficial que se ha podido ver, como el tráiler o los posters promocionales.

Así pues, tenemos al Doctor Octopus de Alfred Molina, quien fue antagonista del Spider-Man de Tobey Maguire, así como el Duende Verde de Willem Dafoe. Otro quien aparecería es Electro de Jamie Foxx, el villano de la segunda entrega del Spider-Man de Andrew Garfield.

Peter Parker (Tom Holland) y el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) en el póster de "Spiderman: No Way Home". Foto: Sony Pictures.

Los rumores de villanos: posibilidades abiertas

Uno de los más rumorados para completar el sexteto de villanos multiversales son Sandman. Aunque no hay nada claro respecto a este villano de la saga de Maguire, hay indicios arenosos en el tráiler y algunos posters promocionales, lo cual sería un as bajo la manga de Sony y Marvel.

Por otra parte, también se ha mencionado a Lizard, del universo de Andrew Garfield como Spider-Man, aunque no se ha confirmado evidentemente, existe una breve escena en el tráiler de No Way Home: una figura antropomórfica y enorme atacando a Peter.

El Doctor Octopus de Alfred Molina estará en la nueva película de Spider-Man.

Sin embargo, no todos serían de los Spider-Man de antaño, pues hay una posibilidad de que el Buitre, antagonista de la primera entrega de la saga acutal regrese como villano en contra de Spidey.

El personaje es parte del elenco de la futuro Morbius, protagonizada por Jared Leto. La película, ambientada al parecer en la línea temporal de la saga Holland, podría sugerir que Keaton sería parte sorpresiva del elenco del film de Watts en diciembre.

Otros rumores indican que Mysterio, el villano de la segunda entrega de la saga de Spider-Man de Tom Holland, regresaría. Esta no es una idea del todo descabellada, pues recordemos que ya antes fingió su muerte y otras tantas cosas más que, como siempre, resultan estar bajo la niebla de la incógnita.

¿Mysterio volvería a arruinar la vida de Peter Parker? (Foto: Sony Picture)

Por último, la escena post-crédito de Venom 2: Carnage podría colocar al simbionte en el camino de Spider-Man en este universo, pues claramente, Venom reconoció algo en la interpretación del héroe arácnido de Tom Holland tras explicarse la conexión con la mente colmena de su especie.

Quizá el segundo tráiler traiga consigo más pistas, algo más contundentes de los que podríamos ver en la entrega de Spider-Man, o quizá Sony y Marvel mantengan el secreto de todo hasta el último momento, solo el tiempo lo dirá.

