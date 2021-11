Blade es una película que ya ha sido confirmada hace algún tiempo por Marvel Studios, que será interpretado por el actor Mahershala Ali, en una película en solitario donde el personaje será introducido. Sin embargo, ya hizo su debut en el UCM.

Aquí tenemos que hacer una importante alerta de spoiler. Si no has visto la última película estrenada por Marvel: Ethernals, es mejor que dejes de leer. con la advertencia hecha, podemos continuar.

La película Eternos es el último estreno de Marvel Studios y, dejando a un lado la crítica que se la ha podido hacer, tiene dos escenas post-créditos, algo que se ha hecho costumbre en las películas de superhéroes del UCM.

En una de ella vemos a Dane Whitman (Kit Harington), admirar la Ebony Blade, una espada muy poderosa el cual perteneció al Caballero Negro original, el guerrero más poderoso del Rey Arturo.

Cuando Dane se encuentra contemplando el arma, se pregunta como usar sus poderes y en ese momento, una voz fuera de cámara le pregunta: “¿Seguro que está listo para eso, Sr. Whitman?”

La voz es, nada más y nada meno, que de Blade, interpretado por Mahershala Ali. Este hecho fue confirmado por la directora de la cinta Eternals, Chloé Zhao.

En una reciente entrevista, la directora de Los Eternos dijo: “Esa era la voz de uno de mis superhéroes favoritos, el propio Blade, ¡Sí!”. Asimismo, el actor que da vida a Whitman indicó que no conocía el significado de la escena durante el rodaje.

“Es bastante genial. Chloé Zhao me envió un mensaje de texto sobre eso hace un par de semanas y me dejó alucinado. No sabía que ese sería el caso, así que es muy emocionante para mí”, admitió Harington.

Ahora, luego de este impresionante cameo, se espera que Marvel Studios le ponga fecha al estreno de Blade, una película que muchos fans han estado esperando tras su anuncio años atrás.

VIDEO RECOMENADO:

Pedro Castillo: “A mí no me preocupa la oposición"