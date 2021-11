A estas alturas, ser uno de los protagonistas de una película o serie del Universo Cinematográfico de Marvel es un gran honor, quizás hasta un sueño hecho realidad. Y es que su éxito ha sido enorme desde que Marvel decidió juntar a varios héroes en una sola película en el 2012.

Uno de los beneficios de ello es la proyección por años que tuvieron algunos en sus papeles, como el de los vengadores originales en donde tenemos a nuestro querido Hawkeye, protagonizado por Jeremy Renner.

Y es que el actor, de quien recientemente se ha estrenado una serie en Disney+ con el mismo nombre de su personaje, habló sobre las dudas que surgieron cuando Marvel Studios le propuso el papel.

Renner llegó al UCM con una aparición breve en Thor de 2011, para luego ser uno de los elegidos como los seis vengadores originales, junto al mismo Thor, su compañera Black Widow, el excéntrico Iron Man, el increíble Hulk y el correcto Capitán América.

Hasta ahora, Hawkeye ha estado en seis largometrajes del UCM, sin contar con la serie en solitario recientemente estrenada y que se encuentra en emisión. Pero muchas cosas pudieron haber cambiado por una curiosa razón.

“Recuerdo que fui a hablar con Kevin Feige y Lou D’Esposito, y me mostraban la versión Ultimate de Hawkeye. Iron Man había salido y dije: “Me gusta lo que están haciendo ustedes porque me encantó Iron Man. Me gusta cómo hicieron que Iron Man fuera plausible. Así que ahí es donde querían”.

“Yo digo, ‘¡Genial!’ Tienes que registrarte para un montón de películas de Los Vengadores y posibles películas de Hawkeye, como si firmas tu vida. Yo digo, ‘Espera, podría tener 50 en mallas’. Esa era mi principal preocupación. Pensé, ‘No sé si quiero hacer esto. No sé si alguien quiere verme en mallas a los 50′”, afirmó el intérprete.

Y pues, hoy Renner tiene 50 años, y los están viendo en mallas como protagonista de su propia serie, que puedes disfrutar todos los miércoles, que son los días cuando se estrena cada nuevo capítulo por Disney+.

