La cinta ‘Lina de Lima’, protagonizada por la gran actriz peruana Magaly Solier y dirigida por la cineasta chilena María Paz González, presenta su tráiler oficial, un nuevo afiche y confirma su estreno nacional para el 24 de marzo en cines.

Magaly Solier volverá a sorprender con un personaje fuera de todo estereotipo al interpretar a una mujer peruana, madre migrante en Santiago de Chile, que pese al dolor de la separación de su familia, no pierde la fuerza y la alegría, sumergida en sus sueños, la música que la conecta con sus raíces y la necesidad de descubrir su propia identidad.

Magaly Solier encarna a Lina, una mujer que apoya a su familia a distancia, trabajando como empleada doméstica en la casa de una familia acomodada en Santiago de Chile. Mientras prepara su viaje anual de vuelta al Perú por las fiestas de fin de año, descubre que su hijo de 16 años, ya no la extraña como antes. Sintiéndose desplazada emocionalmente, comienza a explorar sus propios sueños y deseos.

La película como su personaje principal, rompe esquemas. El relato incluye divertidos episodios musicales, llenos de color, en los que Magaly Solier canta y baila. Lejos de ser un drama amargo, la película es el retrato íntimo de una mujer fuerte, auténtica, solitaria y valiente, que vive su tiempo a su manera, intentando ser feliz.

‘Lina de Lima’ marca el debut en el cine de ficción de María Paz González, que hasta ahora había destacado como documentalista. Este salto fue impulsado por su interés en el mundo de la migración. “Me puse a investigar de un modo bastante documental. Y decidí hacer una ficción porque mientras revisaba referentes, me encontré con una representación del migrante muy condenada, muy acotada a personajes estancados, sin sueños, paralizados. Películas donde las empleadas peruanas sólo dicen “sí, señora; no, señora”, y eso no calzaba con lo que veía en los karaokes, en las celebraciones religiosas, en las fiestas”, ha comentado la directora.

Según María Paz González, trabajar con Magaly Solier fue una experiencia increíble. “Me entregó matices y miradas que son imposibles de escribir, pero que le dan una fuerza increíble al personaje. Además Magaly es madre, y cuando hace películas también debe estar lejos de sus hijos. Eso me hizo ver que ella podía entender al personaje incluso en capas que yo no podría. Me enseñó muchísimo, no solo de las películas y los personajes, sino de la vida. Ella tiene una fuerza vital alucinante, cuando estás cerca de ella pasan cosas mágicas”.

El componente musical en la película es la clave para ingresar al mundo emocional de la protagonista. Lina es fantástica y osada. Su universo imaginario está lleno de canciones y ritmos que la conectan con su tierra y sus emociones. Las letras fueron creadas por la directora y José Manuel Gatica; y el reconocido músico peruano Cali Flores, le dio cuerpo a los ritmos peruanos. Magaly canta en quechua y en castellano, interpreta desde boleros, cumbia, huayno, hasta villancicos.

La película cuenta también con la destacada actuación de Emilia Ossandón, que interpreta a Clara, la niña que Lina cuida en su trabajo.

DATOS

La producción chileno-peruano-argentina, tuvo su estreno mundial en el Festival de Toronto , en la sección Discovery, dedicada a primeras películas de directores que ofrecen nuevas miradas del cine contemporáneo.

, en la sección Discovery, dedicada a primeras películas de directores que ofrecen nuevas miradas del cine contemporáneo. El año pasado ganó entre otros, el Premio a Mejor Actriz para Magaly Solier en el Festival de Cine de Chile; el galardón a Mejor Película, Nuevos Directores, en el Cleveland International Film Festival, Estados Unidos, y los premios a Mejor Película Iberoamericana y a Mejor Dirección Novel para María Paz González en el Festival Internacional de Cine de Valdivia, Chile.

