Lilo, el famoso personaje de “Lilo Lilo Cocodrilo”, ha llegado a nuestro país para conocer un poco más de nuestra ciudad, tal como recorrió Nueva York en su última película que llegará a cines este jueves 27 de octubre. Lilo visitó el Parque Kennedy, el malecón de Miraflores, e incluso se animó a movilizarse en un clásico taxi amarillo, como el que usa en la película, para saludar a grandes y chicos, quienes no dudaron en detener su recorrido para tomarle foto al singular personaje.

Basada en el libro infantil del mismo nombre, “Lilo lilo Cocodrilo” nos cuenta la historia de la familia Primm (Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley) quienes recién mudados a la Ciudad de Nueva York experimentarán cambios inusuales. Josh, el joven vástago, se las ve negras para adaptarse a su nueva escuela y a las nuevas amistades. Todo esto cambia cuando descubre a Lilo, un cocodrilo cantante (Mendes) que ama los baños, el caviar y la mejor música, viviendo en el ático de su nuevo hogar. Estos dos no tardan en consolidar su amistad, pero cuando la existencia de Lilo se ve amenazada por el malévolo vecino conocido como el Señor Grumps (Brett Gelman), los Primm deben formar equipo con el carismático dueño de Lilo, Hector P. Valenti (Bardem), a fin de mostrar al mundo que la familia puede brotar de los lugares menos predecibles y que no hay nada de malo con un cocodrilo cantante cuya personalidad es aún más grande que su enorme figura.

“Lilo, Lilo, cocodrilo” también está protagonizada por Constance Wu, Brett Gelman, Winslow Fegley y Scoot McNairy. La música fue creada por el dúo galardonado Benj Pasek y Justin Paul, quienes también estuvieron detrás de los estilos musicales de “Dear Evan Hansen”, “The greatest showman” y “La La Land”.

Lilo Lilo Cocodrilo presenta canciones originales interpretadas por Shawn Mendes, Javier Bardem y Constance Wu. La cinta ostenta asimismo temas originales compuestos por Mendes, Ari Afsar, Emily Gardner Xu Hall, Mark Sonnenblick u Joriah Kwamé. Dirigida por Will Speck y Josh Gordon, el guion para pantalla es de Will Davis. La cinta está producida por Hutch Parker, Will Speck y Josh Gordon.