Aunque se tenía grandes expectativas inicialmente al proyecto de Lightyear, siendo que sería un spinoff de la icónica serie de Toy Story; una vez que se estrenó en taquilla no llegó a recaudar lo suficiente, viéndose como un desastre a largo plazo.

Lightyear contó con un presupuesto estimado en 200 millones de dólares, y recaudó 226 millones de dólares. La película no llegó a recaudar lo esperado debido a que no solo los críticos encontraron la película sosa y aburrida; sino también por la gran polémica que tuvo al presentar un beso lésbico entre dos personajes secundarios por dos segundos. A pesar que no duró nada, esa escena fue suficiente para que fuera el habla de la película, y llegó a perjudicar la publicidad de la película, con muchos padres no queriendo llevar a sus hijos al cine.

Frente a ello, Pete Docter, uno de los jefes en alto mando en Pixar; dio hace poco su opinión frente a la recepción de la película. Docter, que ha sido director de grandes clásicos de Pixar como Up o Intensamente, dio una explicación de por qué la película no atrajo a audiencias, fuera de cualquier controversia:

“Hemos hecho un examen de conciencia sobre ello porque a todos nos encanta la película, sus personajes y la premisa. Creo que probablemente lo que salió mal es que le pedimos demasiado a la audiencia. Cuando escuchan a Buzz, dicen: ‘Genial, ¿dónde están el Sr. Cara de Papa, Woody y Rex?’”,

Es probable que el fracaso de la película haya sido porque se encontró muy alejado del terreno familiar de Toy Story. Sin Woody y la pandilla de juguetes traviesos, habría poco interés de parte de las audiencias para ver la nueva película:

“Incluso si ellos (los espectadores) leyeron el material de prensa, era demasiado distante, tanto en el concepto como en la forma en la que fueron dibujados y retratados los personajes. Era mucho más una película de ciencia ficción.”

Aún así, Docter se encuentra ilusionado ante la próxima entrada en la franquicia, Toy Story 5, que cree que traerá a la serie de vuelta a sus orígenes:

“Creo que será sorprendente. Tiene algunas cosas realmente geniales que no se han visto antes. Estamos intentando hacer esa película, pero hacerla te lleva a lugares inesperados y nos encanta el proceso creativo. Si supiera exactamente lo que estoy haciendo cuando empiezo a hacer un film, no tendría sentido hacerlo. Descubro mucho por el camino.”