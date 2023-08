El cineasta Leonidas Zegarra era un artista, sin duda. Menospreciado, insultado, minimizado... El ‘Ed Wood peruano’, le decían; cineasta mediocre. Pero el artífice de ‘Vedettes al desnudo’ tiene una estatua en su honor, no pocos festivales de cine proyectaron sus películas y, en los últimos años de su vida, el éxito parecía sonreírle, lejos de Lima.

Conspiranoico, adorador de Donald Trump, pero sobre todo “un extraordinario anticomunista”, Leonidas Zegarra construyó una imagen inquebrantable con una autoestima a prueba de balas, un ego que se resume en una de sus tantas frases célebres.

“Me gustaría hacer una película con las hermanas Cayo, especialmente con Stephanie, creo que la volvería tan famosa como Susy Díaz”.

Cerca del 2011 llegó a Puno y ahí encontró un público ávido. Buscó financiamiento y con artistas locales y algunos bolivianos logró producir películas que tuvieron buena aceptación en el sur del país.

Una de sus últimas producciones fue ‘Sombra del Demonio’ (2019), que se proyectó en Bolivia con éxito y que tuvo como protagonista al recordado Rocky Belmonte, quien voló desde México para participar en la aventura.

En este film se asoció con el productor Ricardo Chávez, con quien constituyó una curiosa sociedad para intentar sacar adelante sus guiones –28 culminados, dijo en una entrevista– pero que terminaron siendo descartados por falta de presupuesto.

Leonidas ignoraba que ‘La Sombra del Demonio’ sería su último trabajo.

Leonidas Zegarra en plena labor cinematográfica.





The End

Ricardo Chávez recuerda con nostalgia las últimas conversaciones con el cineasta.

“Cómo no te conocí antes, ahora estaríamos en otro nivel”, solía decirle.

El productor recuerda que el último proyecto que realizaron juntos fue una película con fuerte trasfondo social. ‘Fue él, ni una menos’, la cual comenzaron a rodar en octubre de 2019 y paralizaron a final de ese año por la pandemia. Luego, el director enfermó.

Aquejado por el Parkinson y otras complicaciones, estuvo internado largos meses, pero cuando se recuperó fue llevado a la casa albergue Madre Teresa de Calcuta en Puno, donde falleció el 29 de diciembre del 2020, a los 71 años.

Del film solo se logró un avance del 45% y se financió con 65 mil dólares, recuerda Ricardo Chávez.

Tráiler de su última película

Tráiler de la película de Leonidas Zegarra.





Obra póstuma

El productor señala que está intentando terminar la película él mismo y que estará dedicada a Leonidas Zegarra, pero que necesita completar su financiamiento ya que casi tendrá que rehacerla por completo.

“Lamentablemente tengo que empezar todo de nuevo, los actores principales serán los mismos, pero tengo que conseguir extras, estoy buscando financiamiento porque no me voy a quedar de brazos cruzados, le prometí a Leonidas que la terminaría”.

Poster de Sombras del Demonio, la última película que filmó Leonidas Zegarra y que tuvo inusitado éxito en Bolivia.





Artista incomprendido

Pero Ricardo Chávez también tiene una denuncia contra el Ministerio de Cultura, en específico contra la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios - DAFO, a quien acusa de sacarlo de carrera cuando postulaba para un financiamiento.

“Postulé a DAFO, me presenté en el 2022 al concurso para ver si me daban el apoyo, pero con una resolución me sacaron. Voy a entrar en juicio con el Ministerio de Cultura”, expresa.

El productor Chávez, además, rememora que, con pesar, Leonidas le explicaba por qué los críticos lo menospreciaban.

“Ricardo, yo no tengo recursos económicos, hago mis películas con bajo presupuesto, por eso la gente me cataloga como el cineasta mediocre”.

El cineasta dejó una película a medio hacer y dos proyectos inconclusos de terror y ciencia ficción: ‘Terror en el lago Titicaca’ y ‘Cuando explota el Misti’. Ambos largometrajes que, de seguro, generarían al igual que antaño, el repudio de los críticos, pero seguro tendrían éxito lejos de Lima: como la vida misma del aborrecido, polémico, incomprendido e inclasificable Leonidas Zegarra.

Leonidas Zegarra en la filmación de 'Sombras del Demonio', con actores peruanos y bolivianos y el productor Ricardo Chávez.





Leonidas Zegarra en resumen

Leonidas Zegarra nació en febrero de 1949 y falleció en diciembre del 2020.

Estudio cine en la Universidad de Lima y fue compañero de clase del renombrado cineasta Francisco Lombardi.

Según el portal IMBD, Leonidas Zegarra dirigió en total 14 largometrajes.

Su primera película ‘De nuevo a la vida’ de 1973 contó con la participación de estrellas como Camucha Negrete, Esmeralda Checa, Luis Angel Pinasco.

A lo largo de su carrera trabajó con estrellas como Susy Díaz, Ivonne Frayssinet, Carlos Alcántara, entre otros.