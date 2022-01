El Batman de Michael Keaton es quizás el responsable de que el género de superhéroes se hiciera tan querido por los fanáticos en el mundo del cine. Y es que Batman de 1989 dirigida por Tim Burton fue un fenómeno cultural que se extendió muchos años.

En un elenco que incluía a grandes actores como Kim Basinger o Jack Nicholson, se logró finalmente un largometraje digno de este gran personaje de los cómics del mundo de DC.

Keaton regresó en una segunda entrega dirigida por el mismo Burton, quien se tomó varias licencias e hizo una película más oscura y violenta, incluyendo algunos personajes má como el Pinguino de Danny DeVito.

Warner Bros quería un Batman un poco más sobrio, que sea apto para todos los públicos. El tono debía ser un poco menos violento, razón por la cual Burton dejó definitivamente la franquicia, y Keaton también.

Batman Forrever sería la tercera entrega del héroe de Ciudad Gótica, pero sería dirigida por Joel Schumacher, algo que provocó que Keaton se decidiera por completo a dejar el personaje.

En una entrevista con Julia Cunningham en un podcast llamado The Jess Cagle Podcast, el actor explica que “no hubiese podido vivir consigo mismo” si seguía en el papel. “La primera fue un trabajo. La segunda fue un trabajo que me gustó. Luego llegó la tercera y pensé que esto no es bueno, no es nada bueno. No puedo hacer esto. Me va a hacer explotar la cabeza”.

Sin embargo, el actor volverá a ser Batman en la película de Flash, en el cual se explorará el multiverso expandido de DC, además que servirá como un necesario reboot de la saga.

“Pensé, ¿Cómo será? Y por coincidencia, cuando empezaron los rumores, recibí una llamada de Warner, querían hablar de algo que parecía estar relacionado con Batman”, indicó Keaton.

Esa reunión resultó ser un primer acercamiento con el actor, donde le pidieron leer parte del guión de Flash, la película que se estrenará el próximo 4 de noviembre. “Tiene que ser buena”, explicó. “No hay razón de hacerlo si no es buena. No cambiará nada realmente. Me uni y me la voy a pasar bien. ¿Por qué no? Andy Muschietti es fantástico y muy creativo, no sé, será directivo”.

Y de este modo es como regresa Michel Keaton al papel de Batman, que aparecerá tanto en la película de Flash como en la de Batgirl. Además, veremos por última vez la versión de Bruce Wayne de Ben Affleck y algunas versiones alternativas de Barry Allen.