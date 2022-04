El juicio que enfrenta a Johnny Depp con Amber Heard está dejando ver episodios llenos de violencia que vivieron los actores el tiempo que estuvieron casados. Desde acaloradas discusiones hasta agresiones físicas mutuas, que ambos niegan, son los detalles que se han conocido en la batalla legal por difamación que inició el protagonista de “Piratas del Caribe” contra su exesposa, quien en 2018 escribió un artículo para el diario The Washington Post, en el que se definía como “una figura pública que representa el abuso doméstico”, y aunque no nombró al histrión, todos entendieron que se trataba de él.

La estrella de Hollywood señaló que a raíz de las acusaciones perdió muchos proyectos y vio su vida afectada, por lo que demandó a la actriz por US$ 50 millones. Ahora que terminó de dar su versión de los hechos durante cuatro días, te damos a conocer las frases más impactantes y estremecedoras que salieron a la luz, en un juicio en el que se reprodujeron grabaciones de las peleas que tenía la entonces pareja.

Cabe mencionar que, esta es la primera vez que los exesposos se enfrentan entre sí ante la justicia, pues en el juicio de 2020 en Londres, en la que Deep perdió, la actriz de “Aquaman” acudió solo en calidad de testigo por la acusación que hizo él en contra del diario británico The Sun, que lo calificó como “maltratador de esposas”.

LO MÁS POLÉMICO DEL JUICIO ENTRE JOHNNY DEPP Y AMBER HEARD

1. “Sí, lo soy”

Con esta frase dicha el último día que subió al estrado, el actor dio a conocer que había sido víctima de violencia doméstica a manos de Amber Heard. Esto poco después de reproducir un audio en el que se escucha a la actriz decirle a Depp: “Dile al mundo, Johnny. Diles: ‘Yo, Johnny Depp, un hombre, también soy una víctima de violencia doméstica y verás cuánta gente te cree y se pone de tu lado’”.

Tras estas palabras, su abogada le pregunta cuál era su respuesta. Él señala: “Digo que sí, lo soy”.

2. “Quieres mi sangre, tómala”

Otro audio reveló una discusión de la pareja en San Francisco tras la acusación que hizo Herad contra su exesposo. Depp aceptó reunirse con ella con la esperanza de que se retractara, pero al darse cuenta que lo había citado por otro motivo, decidió encararla y culpó de todo lo que había perdido.

Él reconoció que había llevado una navaja y la sacó diciéndole: “Me lo has quitado todo. Quieres mi sangre, tómala”. En este punto, aclaró que jamás pensó en hacerle daño a su ex, sino que se refería a su propia sangre, que era lo único que ella no tenía.

3. “No quise revelar que fue la señora Heard la que me tiró una botella de vodka y luego me cortó el dedo”

El famoso actor reveló que, en marzo de 2015, cuando llevaban apenas un mes casados, sufrió un corte en su dedo por vidrios rotos, después de que Heard supuestamente le lanzara una botella de vodka. En ese momento, él prefirió guardar silencio y asegurar que se había lesionado el dedo al golpearse con una puerta.

“No quise revelar que fue la señora Heard la que me tiró una botella de vodka y luego me cortó el dedo (…). No quería meterla en problemas. Intenté que las cosas sucedan lo más pacíficas y fáciles posibles para todos”, señaló.

4. “Me apagó un cigarrillo en la cara”

Asimismo, en ese altercado en Australia, Depp dio a conocer que Heard también le apagó un cigarrillo en el rostro, algo que fue mostrado con imágenes en el juicio, donde se le ve un punto oscuro en la mejilla.

“Veo un detalle que había olvidado. La señorita Heard había cogido mi cigarrillo del cenicero y me lo había apagado en la cara”, manifestó.

5. “En mi lado de la cama había materia fecal humana”

En abril de 2016, el actor, aprovechando que su exesposa estaba de viaje, quería ir a recoger sus pertenencias a la casa que compartían, pero cuando llamó al jefe de seguridad del inmueble, este le dijo que no era un buen momento.

“Me mostró una fotografía en su teléfono de... era una fotografía de nuestra cama, y en mi lado de la cama había materia fecal humana. Entendí por qué no era un buen momento para ir allí. Mi respuesta inicial fue, quiero decir... Me reí (...). Era tan extraño y grotesco que solo podía reír. Así que no fui allí ese día”, precisó.

6. “La única persona de la que he abusado en mi vida es de mí mismo”

Cuando el representante legal de Heard le consultó a Depp sobre sus problemas con el alcohol y cómo esto había afectado directamente a su entonces esposa, él fue directo y claro.

“Señor, si alguien tuvo un problema con mi forma de beber, en algún momento de mi vida, fui yo. La única persona de la que he abusado en mi vida es de mí mismo”, respondió.

7. “Nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard”

Aunque Johnny Depp reconoció que peleaba frecuentemente con su pareja, aseguró en la corte que jamás la agredió físicamente. “Nunca llegué al punto de golpear a la señora Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida”.

Asimismo, aclaró que la vez que Amber lo acusó de lesionarle la nariz fue porque su cabeza chocó con la frente de Heard cuando trataba de calmarla. “No hubo un cabezazo intencionado”, indicó.

8. “Un día eres Cenicienta, por así decirlo, y luego en 0,6 segundos eres Quasimodo”

Al reconocer que su carrera se vio muy afectada, dijo que él ni su entorno debió sufrir por las acusaciones de su exesposa.

“Un día eres Cenicienta, por así decirlo, y luego en 0,6 segundos eres Quasimodo. Yo tampoco no merecía eso y mis hijos, ni la gente que había creído en mí todos estos años (…). Pero, no podía sentir vergüenza, estaba haciendo lo correcto (…). Sería un verdadero tonto si no pensara que hubo un efecto en mi carrera basado en las palabras de la señora Heard. Tanto si mencionaron mi nombre como si no”, dijo.

9. “Ella quería mantenerlo para continuar con la pelea”

El terapeuta de la pareja Laurel Anderson reveló en el julio que cuando el actor prefería retirarse para bajar los ánimos, la histrionisa no lo permitía. “Si Depp iba a irse para rebajar la intensidad de la pelea, ella le pegaba para mantenerlo allí porque prefería estar en una pelea a que él se fuera”, porque según él tenía pánico al abandono.

Sin embargo, reconoció que ambos vivieron una relación tóxica. “Ambos fueron víctimas de abusos en sus casas. Creo que él se mantuvo bajo control durante décadas hasta que con Heard se descontroló y se involucraron en lo que vi como un abuso mutuo”.