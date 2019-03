Lady Gaga y Bradley Cooper, ¿cómo se conocieron? La historia de su amistad

Luego de participar juntos en " A Star Is Born", Lady Gaga y Bradley Cooper han demostrado que su unión va más allá de un simple rol. La innegable conexión entre ambos ha suscitado que tanto los amantes de la película y los seguidores de los actores piensen en un posible romance.

No obstante, ambos han confirmado en reiteradas ocasiones que solo son muy buenos amigos. Esta conexión se dio gracias a la participación de ambos en el largometraje y por su colaboración escribiendo el soundtrack, el mismo que ha ganado diversos premios en la industria del entretenimiento.

¿Cómo se conocieron Lady Gaga y Bradley Cooper?

Cooper y Gaga se conocieron en Los Angeles, en abril del 2016 por primera vez cuando ella realizó un show para el Parker Institute for Cancer Immunotherapy en Sean Parker’s House. Bradley comentó en el 2018 durante el festival de cine de Toronto, que los asistentes "se elevaron en toda la sala cuando ella salió. Fue increíble".

Incluso confesó a W magazine que no conocía nada sobre la faceta de Gaga como un artista. "Estaba en el evento de beneficencia sobre el cáncer con mi madre. Realmente no conocía nada sobre la música de Lady Gaga. Ellos tenían un invitado sorpresa musical y Stefani salió con su cabello recogido hacia atrás" comentó. Ella interpretó "La Vie en Rose" de Édith Piaf’s.

Fue tal su sorpresa que al día siguiente, Cooper pidió formalmente una reunión con ella para discutir la oportunidad de trabajar juntos: "llamé a su agente al día siguiente y dije, '¿puedo ir a su casa y conocerla en este preciso momento?'. Manejé hasta Malibu y nos sentamos en su porche, y la siguiente cosa que sé es que estaba comiendo espagueti y albóndigas" continuó Cooper con su historia a W.

Gaga cocinó esa cena casera para ambos y comenzaron a conocerse, sorprendiéndose porque tenían más en común de lo que pensaban. "Luego de 10 minutos comiendo comida casera que ella cocinó, fue una gran vínculo que ambos vengamos de familias Italiano-Americana." Explicó en el Festival de Cine de Venecia en el 2018.

"Desde el momento en el que vino a mi casa, abrí la puerta y nos miramos a los ojos, sentí esa conexión instantánea con él." Continuó Gaga durante el mismo festival. Luego de la cena de pasta, ambos fueron hacia el piano y cantaron "Midnight Special" de Credence Clearwater Revival a dueto.

"Lo miré y le dije, 'Bradley, tu voz es increíble. Tienes una voz real.' Él cantó desde su alma," dijo Gaga en la conferencia. No obstante, su camino para protagonizar una película juntos sería más complicado de lo que muchos piensan.

Warner Bros. no estaba de acuerdo. Bradley Cooper tuvo que hacer numerosas pruebas de cámara con Gaga para convencerlos de que podría tomar el papel de Ally. En octubre del 2018, Cooper le comentó a The New York Times que "ella estaba completamente iluminada por el sol. Tan carismática. Pensé dentro de mi cabeza, oh dios. Si ella es así en la película, funcionará".

Luego de aceptar el casting de Gaga, ambos vivieron una gran experiencia grabando juntos " A Star Is Born", lo cual no demoraron en hacer público al ir a todos los lugares juntos a presentar su película.

La experiencia de Lady Gaga con Bradley Cooper se explicó en una frase que la cantante y actriz no dejaba de repetir, hasta el punto que se volvió viral: "Pueden haber 100 personas en un cuarto y 99 no creerán en ti. Solo necesitas de uno, y ese fue él". Cooper realmente creyó en Gaga, y lo demostró con su sincera amistad.