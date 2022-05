Luego de que Endgame de 2019 acabara con toda una fase del Universo Cinematográfico de Marvel, la nueva temática tomada para las películas de este universo tendrá como temática principal los multiversos.

Pese a que ya hubieron estrenos como WandaVision, Hawkeye o Moon Knight no tienen como tema principal esto, el surgimiento de otras producciones multiversales, incluida la película más exitosa del 2021, Spider-Man: No Way Home.

Sin embargo, para estar más adentrado en el tema de los multiversos, la serie por excelencia es What if...?. La razón es simple, la gran cantidad de referencias que tenemos en esta a los varios universos existentes dentro de el enmarañado UCM.

La película de Doctor Strange 2, como su mismo nombre lo dice, tiene mucho que ver con estos multiversos, y para tener el concepto más definido en nuestras mentes, es muy importante la serie de Marvel, que fue una de las que mejor recepción tuvieron aunque fue completamente animada.

A partir de ahora, tendremos que activar nuestra alerta de spoilers. En caso no hayas visto aún la última película de Doctor Strange, y quieres mantener la incógnita de toda la cinta, te recomendamos dejar de leer esta nota a partir de aquí.

Como sabemos, en la serie What If...? nos presentan muchas realidades donde coexisten muchos de los héroes que ya conocimos, o al menos una variante de ellos. En una de ellas encontramos a Ultron Infinito, que pertenece a una realidad en donde este androide vence a Los Vengadores e instaura su propósito de acabar con toda la vida en el universo.

Uatu, el vigilante reúne a un equipo muy poderoso formado por Capitana Carter, Gamora, Thor, Doctor Strange, Star Lord / T’Challa y Killmonger, que tienen la ayuda de Viuda Negra.

En la película de Doctor Strange veremos a algunos de estos personajes, como la Capitana Britania, que no es más que Peggy Carter, así como el Doctor Strange Supremo. No existe mucha explicación en la cinta acerca de estos personajes, así que dar una revisada a la serie sería de mucha utilidad.

Ya que Capitana Carter recibió el suero de supersoldado en lugar de Steve Rogers y viajó al presente y en la película formará parte de los Illuminati. Doctor Strange Supremo tiene todo tipo de criaturas oscuras dentro, por lo que su rol en la película se torna un poco más interesante.

