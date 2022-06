James Gunn, director de éxitos en el cine de superhéroes como Guardians of the Galaxy y The Suicide Squad, reveló las razones detrás de los éxitos de las películas de superhéroes de Marvel en una entrevista que brindó para el portal Deadline.

Según Gunn, quien también está detrás la serie exitosa Peacemaker, indicó que según su opinión, los efectos visuales apoyados por la tecnología han hecho realidad el éxito de las películas de superhéroes en la actualidad.

“Muchas de las películas modernas existen hoy en día, sencillamente, por los efectos visuales. La gente siempre me pregunta por qué las películas de Marvel Studios son tan populares en la actualidad, cuando en el pasado no lo fueron”, aseguró en la entrevista el cineasta.

“Desde mi punto de vista, creo que el cien por cien de ese motivo son los efectos visuales. Ellos han permitido llegar al lugar en el que podemos hacer creíble, por ejemplo, que un tipo recubierto de metal esté volando por el cielo”, agregó.

En ese sentido, el director también se refirió al criticado ‘exceso de CGI’ en las películas de superhéroes, algo que siempre ha sido punto de debate entre los entendidos del cine.

“En realidad, es lo que se adapte mejor a cada situación. A menudo, suele ser CGI. Hay ciertas cosas que no puedes hacer con efectos prácticos, pero a veces los necesitas. Luego, en muchas otras ocasiones, es algo intermedio. A mí me encanta jugar ahí, porque la gente puede volverse un poco vaga con el CGI”, afirmó Gunn.

“Sencillamente, lo ven y dicen: ‘Ya lo resolveremos más tarde’. Y luego tienes que inventarte cosas. Pero cuando planificas todo, puedes armarlas de esa manera. Hemos hecho mucho de eso”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO:

Congreso ARCHIVA DENUNCIA CONTRA MERINO por caso de Inti y Bryan Defensoría del Pueblo evaluará vías jurídicas tras archivarse en el Congreso denuncia contra Manuel Merino por muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado. Poder Judicial anula resolución que impuso restricciones a Vladimir Cerrón en investigación por terrorismo Luis Vargas Valdivia sobre Pedro Castillo en la Fiscalía: “Existen medios de investigación que apuntan al presidente”.