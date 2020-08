Rápidos y furiosos es una de las franquicias de acción más importantes de los últimos años. Casi 20 años después de su llegada, la familia de Dominic Toretto sigue dominando las calles con sus veloces autos. Aunque algunos se quedaron en el camino. Vince es uno de ellos.

Vince era uno de los miembros originales de la tripulación de Dom; sin embargo murió en “Fast Five”, la quinta película de la llamada The Fast Saga y que marcó el reencuentro de todo el equipo y la aparición de nuevos miembros importantes en la historia. Pero la muerte de Vince es quizá una de las más recodadas.

La franquicia “Fast and The Furious” ha sido un viaje salvaje para todos los involucrados. Pasó de ser una película con un presupuesto moderado, ambientada en el mundo de las carreras callejeras de autos e inspirada en una revista, a ser un éxito de taquilla mundial. Pero fue la quinta película de la saga que marcó un inicio y un final. Sobre todo para Vince, interpretado por Matt Schulze.

(Foto: Universal Studios)

Si eres seguidor de la saga recordarás que en la primera película Vince estuvo a punto de morir pero fue rescatado por el entonces policía encubierto Brian O'Conner. Por cierto, entre ambos siempre hubo una rivalidad por Mia Toretto. Lo cierto es que el corredor callejero apareció en dos películas de toda la historia, pero muchos los recuerdan. Por ello a continuación, la explicación de su muerte.

LA MUERTE DE VINCE EN RÁPIDOS Y FURIOSOS

“Fast Five” se arriesgó al alejarse de la fórmula de carreras callejeras para concentrarse en un robo millonario. Pero nos entregó a Luke Hobbs de Dwayne Johnson y presentó las mejores secuencias de acción de la serie. Además, fue un verdadero éxito de taquilla y es recordada como una de las mejores películas de acción de la década de 2010. Desde esta cinta, la saga ha ido fortaleciéndose, al punto de tener un spin-offs y cerrar la historia con dos películas más.

Si miramos en retrospectiva, las acciones en la saga ahora son mucho más extravagantes que en la primera la original “The Fast And The Furious”. La muerte de Vince, por ejemplo, en la primera película no hubiera tenido el mismo impacto como sí lo tuvo en la quinta.

El miembro del primer equipo de Dom sospechaba que Brian era policía desde el primer encuentro que tienen; sin embargo, lo ignoran. Es al final cuando todos le dan la razón. En los minutos finales de “The Fast And The Furious”, Vince termina herido con un brazo cortado después de que se enreda en un cable. Es lo último que se sabe de él. Hasta la quinta película.

(Foto: Universal Studios)

En “Fast Five” revela que se mudó a Río después de la primera película donde conoció a su esposa Rosa y tuvieron un hijo. Vince lleva a Brian, Dom y Mia a un robo de autos, que resulta ser confiscado por la DEA. Uno de los autos contiene un chip con las ubicaciones de las considerables reservas de dinero del hombre más poderoso y mafioso del país. Vince traiciona al equipo al intentar recuperar este chip y vendérselo a Reyes por su cuenta. Pero Dom más tarde lo deja regresar a la tripulación, pero finalmente son capturados por Hobbs.

Un punto de quiebre en “Fast Five” es cuando los hombres de Reyes emboscan el convoy de Hobbs y aniquilan a su equipo. Dom y su familia logran salvar a Hobbs y huyen del lugar, pero Vince resulta herido de muerte durante el rescate. Él comparte algunas palabras de despedida con Dom antes de morir.

Con la muerte de Vince, suponiendo que no esté secretamente vivo como muchos de los otros héroes “fallecidos” de la franquicia, solo Leon (Johnny Strong) no es contado por el equipo original de Dom y no hay señales de que ese personaje regrese.

