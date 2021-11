El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, se refirió al próximo estreno del Universo Cinematográfico de Marvel: Eternals. Una de las películas más esperadas de este 2021 próxima a estrenarse en los siguientes días, tras sufrir un leve retraso debido a la pandemia de la COVID-19.

“Esta película es algo muy especial para nosotros. Tras la Saga del Infinito queríamos dar el siguiente paso y arriesgar, decir ‘aún no conocen nada de este universo’ y ‘existen diez grandes héroes que no has conocido aún’”, contó el presidente de Marvel en una conferencia de prensa virtual con varios medios.

Además, aseguró que para el desarrollo del proyecto fue clave la ambición y visión del productor y la directora a cargo de Eternals: Nate Moore y Chloé Zhao.

“Nate Moore, el productor, realmente tenía la visión impulsora de lo que podría ser. Y cuando Chloe Zhao nos lo propuso y tomó ideas que teníamos y, obviamente, el material original de Jack Kirby, se sintió como un paso especial muy bueno para nosotros”, expresó Feige.

Por su parte, la directora Chloe Zhao aseguró que presentó a Kevin Feige su idea para esta película de una forma particular: un poema de William Blake.

“Comencé mostrándole una fotografía de arena y luego cité un poema de William Blake. En ese poema, Blake intentaba transmitir que puedes ver la belleza infinita y los significados del cosmos dentro de las cosas más pequeñas que puedas encontrar en la Tierra”, relató.

Infografia de cada miembro de los #Eternals pic.twitter.com/wYcj0kQSKB — Mundo Vengador (@IniciativaV) October 29, 2021

“Así que la visión de la película era capturar eso, algo tan grande como la creación del Sol y tan íntimo como los susurros de los amantes”, añadió Zhao.

Este nuevo filme cuenta la historia de unos seres inmortales que habrían llegado a la Tierra hace 7 mil años con el propósito de proteger la humanidad. Asimismo, ahora deberán reencontrarse todos los ‘Eternos’ para hacer frente a una nueva amenaza.

De acuerdo a la información de Marvel, ‘Eternals’, llegará a los diferentes cines de los distintos países el próximo jueves 4 de noviembre de 2021, de los cuales Cinemark y Cineplanet ya iniciaron la preventa del filme.

VIDEO RECOMENDADO

Las redes sociales más usadas por miles de personas presentaron fallas y una caída mundial las primeras horas del lunes. Conversamos con Sandro Marcone especialista en Tecnología Educativa y aprendizaje digital sobre este problema y que podemos hacer.