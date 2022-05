Luego de sumergir a los fans en temas multiversales con grandes películas y series, el próximo estreno de Marvel nos dejará en pantalla a más personajes que se incluyen en el UCM y una de ellas es Mighty Thor, o She-Thor o Thor Jane Foster.

Así como lo lees, la exnovia de Thor tomará un reconstruido Mjolnir, que había sido destruido por Hela en Thor Ragnarok, y tendrá el poder del Dios del Trueno del Vengador asgardiano.

Jane Foster apareció por primera vez en el lejano 1962, siendo obra de Stan Lee y Jack Kirby, en Journey into Mystery #84, siendo el interés amoroso de Thor y posteriormente tomar su lugar como portadora del Mjolnir.

Más adelante, Jane Foster tuvo su propio arco argumental como Mighty Thor, tras los eventos de ‘El Pecado Original’, que provoca que Thor deje de ser digno de portar el martillo y Foster toma su lugar.

¿Y por qué te hablamos de Mighty Thor? Es sencillo, el arco argumental de este cómic ha sido tomado muy en cuenta por el director, Taika Waititi, para darle vida a Jane Foster del UCM.

“Nos acercamos bastante al arco argumental de Jane y lo que le sucede. Ya que todo esto tiene mucha influencia a lo largo de toda la película, intentamos tomar las mejores partes de su historia”, explicó Waititi a Total Magazine.

En ese sentido, muchos fans creen que Thor en esta película le dará la posta a Jane Foster como héroe, algo que muchos de los Vengadores originales han ido haciendo, como Clint Barton dejando su legado como Hawkeye a Kate Bishop, o Yelena Belova tomando el manto de Black Widow.

Sin embargo, esto no es algo que necesariamente sucederá, al menos es lo que indicó Waititi: “Sospecho que muchos asumirán eso, pero aunque no conozco los planes a futuro de Marvel, no necesariamente es el caso”.

Thor: Love and Thunder será estrenada este 1 de julio en cines y es la nueva a puesta de Marvel para expandir su Universo Cinematográfico. Además, nos presenta al villano Gorr, un icónico rival de Thor en los cómics, donde es nombrado como ‘El carnicero de dioses’.

