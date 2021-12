Después del éxito de “No me digas solterona”, y tras muchos meses de espera, por fin está lista para estrenarse en salas de cine “No me Digas solterona 2″ esperada secuela de la película nacional que cautivó a casi un millón de espectadores en tiempo récord.

Gran expectativa se ha generado con el regreso de la historia de amor de Patty a las salas de cine. Luego de que la primera parte lograra críticas positivas en la audiencia, la secuela promete nuevas sorpresas en la historia.

“Hemos esperado pacientemente para que el estreno de la película sea en el cine, en pantalla grande. Esa es una experiencia única e inigualable. Estamos muy contentos y emocionados”, comenta Patricia Barreto, protagonista de la historia.

Mientras que André Silva también manifestó su emoción: “Que ya llegue el estreno! ¡No saben las ganas que tengo también de verla, y en el cine! Gracias a todos los seguidores de “No me digas solterona” por abrirnos su corazón”.

Al igual que su antecesora, “No me digas solterona 2″ contará con la participación de Patricia Barreto, André Silva, Andrés Vílchez, Natalia Salas, Anahí de Cárdenas, Yiddá Eslava, Adolfo Aguilar, Maricarmen Marín y desde México, la primera actriz Angélica Aragón.

