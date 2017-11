Kevin Spacey recibe la estocada final en su carrera de manos de Ridley Scott El director decidió regrabar todas las escenas en las que aparece el actor, en la película 'All the money in the world'.

- / - Kevin Spacey recibe la estocada final en su carrera de manos de Ridley Scott. (Reuters) - / - El actor fue retirado completamente de la película 'All the money in the world', que ya había sido grabada y estaba próxima a estrenarse el 22 de diciembre. (AFP) - / - Todas las escenas en las que aparece Kevin Spacey serán reemplazadas por el actor Christopher Plummer en tiempo récord, para cumplir con la fecha de estreno. (Getty Images) - / - Este cambio supone también costos adicionales en la campaña de la productora mediante la cual Spacey iba a ser propuesto al Oscar como mejor actor de reparto. (AFP) - / -