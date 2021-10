Quizás, antes de Spider-Man: No way home, ninguna película del Universo Cinematográfico de Marvel ha causando tanta expectativa. Ni Avengers: End Game causó tantas teorías y rumores sobre su trama y personajes y el director de Marvel Studios, Kevin Feige, lo sabe bien.

Y es que gran parte de la afición del UCM está ilusionada con la película pese a que no se ha confirmado mucho sobre la película más allá que algunos escuetos detalles en los tráilers.

La locura inició tras saberse de la posibilidad de la existencia del Multiverso en el UCM, que llegó gracias a la serie del dios Loki. Luego, los rumores sobre una participación de Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes interpretaron años atrás a Spider-Man, no se han detenido.

A ello se sumó la confirmación de Alfred Molina como el Doctor Octopus en el primer tráiler, así como la aceptación tácita de Willem Dafoe como el Duende Verde. Pese a ello, ni Maguire ni Garfield han aparecido ni son nombrados como referencia siquiera.

Por ello, en una entrevista con Empire, el director de Marvel Stuidos, Kevin Feige, se animó a hablar sobre los rumores que giran entorno a la película de Spider-Man.

Parece que el directivo está haciendo su mejor esfuerzo por hacernos creer que solo veremos al Spider-Man de Tom Holland. De hecho, dejó entrever que los fans deben moderar sus expectativas sobre lo que se habla en internet.

“Los rumores son divertidos, porque muchos de ellos son ciertos y muchos otros no lo son. El peligro es cuando te metes en el juego de las expectativas de querer que la gente se emocione con la película que recibe, y que no se decepcione por una película que no recibe.”, expresó Feige.

Es claro que los fans deben ser cuidadosos con la posibilidad de que los rumores sin confirmar o sin fuentes confiables no se realicen. Aunque existen muchas teorías y presuntas pistas, la participación de Maguire y Garfield, de momento, no están confirmados en la nueva película de Marvel.

Sin embargo, tampoco se ha confirmado que no estén, puede que sea un juego de la compañía para dar una sorpresa a lo fanáticos, o quizá realmente no está en los planes ampliar el cast de héroes, al menos no de momento.

Recuerda que la película se estrena el próximo 17 de diciembre de manera exclusiva en cines.

