En la más reciente Comic-Con, Kevin Feige sorprendió a los espectadores al mostrar todos los planes de las siguientes fases del Universo Cinematográfico de Marvel, concluyendo con la última películas de los Vengadores, que sería Avengers: Secret Wars, concluyendo la Fase 6. Aunque muchos apreciaron tantas noticias, otros se preguntaron por que tanta información.

Todavía estamos en la Fase 4, y recién concluiría con Pantera Negra 2: Wakanda Forever (que se estrenará el próximo Noviembre). Lo que llevó a muchos espectadores a preguntarse por qué llegaron a hablar de los proyectos de la Fase 6 cuando todavía estarían a años luz de lanzarse. El jefe de Marvel Studios, Kevin Fiege, fue quien destacó, ya que cuando él se presenta a las Comic Con, tiende a revelar información importante de futuros eventos. Pero en las palabras de Fiege, el encontró la necesidad de “hablar” con los fans para darles “un punto de guía”, una sensación de propósito para todo el material que han visto en los últimos tres años.

Esas palabras bien podrían sugerir que Fiege sabe sobre la paupérrima recepción que ha tenido la Fase 4, y no es una opinión impopular. Tanto críticos como fans han notado que a pesar del gran número de contenido que ha salido para la Fase 4 (cortesía de las series de Disney Plus), muchos han notado que hay muy poca cohesión entre los proyectos; con diferentes personajes y subtramas pero sin una mayor narrativa que los uniría como lo fue Thanos en las primeras fases. A lo más, está la idea del Multiverso, pero en los proyectos que apareció no hubo mucha conexión sobre su concepto y uso (Loki, Spider-Man: No Way Home y Doctor Strange 2). También la famosa “fórmula Marvel”, que consiste en chistes, ya están llegando a aburrir a varias audiencias (la pobre recepción hacia Thor: Love and Thunder fue justamente debido a su abuso de bromas).

Todavía está por ver cómo cambiará el Universo de Marvel tras esta fase. Aunque a muchos no les molesta el Concepto del Multiverso, estarían contentos con ver una cohesión en la trama y al menos que tantos distintos superhéroes empiecen a trabajar en equipo.

Kevin Feige es un productor de cine estadounidense que ahora es el presidente de Marvel Studios (Foto: Marvel Studios)