Aunque Disney haya confirmado una nueva entrega de la franquicia de “Piratas del Caribe”, todavía el futuro de la película es muy incierto. A pesar de que los directores han confesado desear que Johnny Depp vuelva a la franquicia, y varias fuentes sugirieron que sí, inicialmente el actor del Capitán Jack Sparrow habría declarado que no volvería ni aunque Disney le pague millones de dólares. Pero no es el único en resistirse regresar; Keira Knightley, Elizabeth Swann en la saga, también ha admitido tener dudas sobre volver.

En las tres primeras películas, Johnny Depp, Orlando Bloom y Keira Knightley eran los protagonistas principales, haciendo los papeles del Capitán Jack Sparrow, Will Turner y Elizabeth Swann respectivamente. Las historias de los personajes de papeles de Bloom y Knightley terminaron tras el lanzamiento de “Piratas del Caribe: En el Fin del Mundo”, pero más adelante aparecieron en pequeños cameos en las siguientes entregas, dando a entender que sus roles se volverían a expandir.

Pero, al menos según Knightley, para ella su etapa en la franquicia ya acabó. Aunque apareció en una pequeña escena en la quinta entrega, fue añadida a la película en la última hora, puesto que no se había grabado hasta entonces. Knightley admitió que para ella el personaje se despidió de la serie de manera “brillante” y no quisiera cambiar ello.

Por su parte, Bloom sí se encuentra entusiasmado ante la idea de regresar a la franquicia. Para la página movieweb, tuvo esto que decir: “Volví a interpretar a Legolas en El Hobbit, diez años después. Me dije: “¡Esto es muy divertido!”. Porque es un espacio genial en el que estar, y creo que Will Turner es genial. En cierto modo, no me importaría ver el aspecto actual de Will, porque era un tipo muy serio, pero después de haber estado tanto tiempo en el fondo del océano, sería interesante ver cómo sale a la superficie y cómo es.”

Sería complicado explicar por qué aparecería el personaje de Bloom y el de Knightley no, puesto que Will y Elizabeth acabaron casados en la franquicia. Por el momento, la producción ha podido contactar a Ted Elliot, el coguionista de las cuatro primeras entregas; para intentar escribir una historia que llegue a satisfacer a todos.