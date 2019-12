“Jumanji: The Next Level” destronó a la reina de las nieves Elsa al frente de la taquilla norteamericana, según cifras provisionales publicadas este domingo por la empresa especializada Exhibitor Relations.

La película de aventuras -continuación de “Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017), sobre adolescentes perdidos en un videojuego que contó, entre otros, con Dwayne “La Roca” Johnson y Jack Black- ganó 60 millones de viernes a domingo en su estreno en los cines norteamericanos. El filme le roba el primer puesto a “Frozen 2”, que lideró la lista de las películas más taquilleras durante tres semanas.

La película de animación de Disney aún se embolsó 19,1 millones de dólares durante el fin de semana, lo que elevó sus ingresos a 366 millones de dólares en Norteamérica.

En un registro completamente diferente, la comedia policial “Entre navajas y secretos”, con Daniel Craig, Jamie Lee Curtis y Chris Evans, cayó al tercer lugar en el podio. La película, que gira alrededor de la investigación de la muerte de un octogenario autor de novelas, se llevó 9,2 millones de dólares en su tercera semana en pantalla, y ya acumula 79 millones.

“El caso de Richard Jewell”, estrenada esta semana, se colocó cuarta con 5 millones de dólares. La cinta está inspirada en la historia de un expolicía, considerado un héroe por encontrar una mochila con explosivos en Atlanta, en momentos que la ciudad albergaba los Juegos Olímpicos de 1996, y al que luego acusan de ser él quien iba a atentar.

"Navidad sangrienta", la segunda entrega de una película de terror canadiense sobre un asesinato en una hermandad universitaria, está quinta con 4,4 millones de dólares.

Completan el top 10 de la taquilla norteamericana:

“Le Mans 66”: USD 4,1 millones (98,2 millones en 5 semanas)

“Queen & Slim”: USD 3,6 millones (33,1 millones en tres semanas)

“Un buen día en el vecindario”: USD 3,3 millones (49,3 millones en 4 semanas)

“El precio de la verdad”: USD 2 millones (8,8 millones en 4 semanas)

“Manhattan sin salida”: USD 1,2 millones (26,3 millones en 4 semanas)

Agencia AFP