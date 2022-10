Andrés García se convirtió en un todo un galán en la década de los 70, 80 y 90, gracias a su participación en películas y telenovelas, manteniéndose vigente hasta la primera década del 2000. Si bien, enamoró a millones de personas y se ganó la fama de un ‘don Juan’, cualquiera podría pensar que no tuvo competencia; sin embargo, hubo alguien, tres años mayor que él, que fue catalogado un verdadero símbolo sexual. Nos referimos a Jorge Rivero, uno de los actores más atléticos del cine mexicano.

Gracias a sus interpretaciones y atractivo se robó el corazón de muchos fanáticos, que siguieron su carrera no solo en su país natal, sino en el extranjero, pues llegó a trabajar en Hollywood con John Wayne, Charlton Heston y Glenn Ford. A continuación, te contamos quién es y cómo luce actualmente el histrión de 84 años.

¿QUIÉN ES JORGE RIVERO?

Nombre completo: Jorge Pous Rosas

Jorge Rivero se convirtió en uno de los mayores símbolos sexuales masculinos de las décadas de 1970 y de 1980. Gracias a su presencia y físico, los productores cinematográficos lo contratan para hacer el papel de ‘El enmascarado de oro’ en la cinta “El asesino invisible” (1964). En 1996, actuó en la película “El mexicano” (1966) que representó su primer gran éxito, ya que fue convocado para otros filmes como “Operación 67″ (1967) y “El tesoro de Moctezuma” (1968). Con “El pecado de Adán y Eva” (1969), se convierte en símbolo sexual por sus desnudos.

Jorge Rivero, de "El pecado de Adán y Eva", no solo desarrolló su faceta actoral en México, también en Estados Unidos y Europa (Foto: Azteca Films)

ACTÚA CON ESTRELLAS DE HOLLYWOOD

Actuó en “Soldier Blue” (1970) y “Río lobo” (1970) con el mítico John Wayne, “The last hard man” (1976) con Charlton Heston y “Day of the Assassin” (1979) con Glenn Ford.

MUY REQUERIDO EN EL CINE DE FICHERAS

En México continuó desempeñando su carrera y se convirtió en una presencia requerida en el cine de ficheras, género que se nutría de comedia erótica italiana y del viejo cine de rumberas. Debido a su trabajo, actuó con otros símbolos sexuales de la época como Sasha Montenegro, Lorena Velázquez, Tere Velázquez, Fanny Cano, Claudia Islas, Isela Vega, Angélica Chain y Andrés García.

Su fama creció y se fue a Europa a seguir demostrando su talento, actuando en Italia y España.

CARRERA TELEVISIVA

Rivero actuó en numerosos programas de la televisión estadounidense y en los últimos años en cintas televisivas. Mientras que en México participó en telenovelas junto a Ana Martín, Daniela Romo, Christian Bach, etc. Su última participación fue en 2014 con la película “El crimen del cácaro Gumaro”, protagonizada por Andrés Bustamante y Ana de la Reguera.

Jorge Rivero y su coprotagonista, la estadounidense Candy Cave, en "El pecado de Adán y Eva" (Foto: Azteca Films)

¿CÓMO LUCE ACTUALMENTE?

Jorge Rivero se casó con la estadounidense Betty Kramer en Los Ángeles, California, donde radica desde más de tres décadas. Televisa Espectáculos entrevistó al actor, de 84 años, quien no ha dejado la actuación como algunos pensaban, pues viajó a Italia para grabar la película “Mal de ojo”.

“Ya me adapté. Tengo mi esposa norteamericana. Hablo inglés todo el día y el español nunca se me puede olvidar”, indicó.

Respecto a su amigo Andrés García, señaló que pronto irá a México a visitarlo y le mandó un abrazo fraterno.