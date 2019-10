“La locura es como la gravedad, solo necesitas un empujón”. el ‘Joker’ en ‘The Dark Knight’.

Pocas películas logran algo más que entretener. Pocas películas logran que uno se haga preguntas sobre los temas que pretenden tratar y ‘ Joker ’, la película de Todd Phillips recientemente estrenada, es una de esas pocas películas.

Lejos de la controversia que ha generado sobre el presunto peligro que representa mostrar a un personaje como el villano de ‘Batman’ de una forma que ‘romantiza la violencia’ en un país de tiroteos en escuelas y constante violencia armada, 'Joker’ a mi parecer se convierte en una crítica muy humana a lo que un país debe, puede y hace sobre su salud mental.

Terminó la función y me pregunté muchas cosas: ¿qué se está haciendo y qué se puede hacer por personas con este perfil? ¿cómo podemos lidiar con ellas, con este problema social? ¿qué hacemos con nuestros posibles ‘Jokers’? ¿seguir ignorándolos? ¿seguir viviendo como si no existieran e indignarnos solo cuando ellos finalmente estallen y aparezcan el las noticias, protagonistas de alguna tragedia? La violencia es un tema muy complejo, y esta película intenta mostrar varias de las razones que nos llevan a ella.

La cinta muestra la serie de eventos y coincidencias que llevan a un hombre mentalmente perturbado a caer de lleno en una locura que parece verse justificada por una sociedad destructiva. ‘Gotham City’ es una moledora de carne de este tipo de personas y ‘Arthur Fleck’ es una de sus tantas víctimas, la última víctima que faltaba para que la ciudad estalle, la gota que finalmente derramó el vaso.

“Hay hombres que no buscan nada lógico como dinero, no puedes comprarlos, convencerlos ni negociar con ellos. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo”, 'Alfred Pennyworth’ en ‘The Dark Knight’.

Similar a lo que en su momento logró el director Christopher Nolan en ‘The Dark Knight’, Todd Phillips exploró la perturbada humanidad que existe o seguramente existió detrás del que a mi parecer es uno de los mejores villanos que los cómics nos han regalado. Uno simplemente no puede dejar de sufrir con y por ‘Arthur Fleck’, sentir su frustración e interpelarnos al punto de cuestionarnos sobre sus reales motivaciones.

Sabemos que el ‘Joker’ es el malo, sabemos que lo que hace está mal, pero analizar el porqué es lo que muchos, en un mundo constantemente polarizado entre buenos y malos, no siempre se hace. Estamos acostumbrados a ver el mundo de dos colores, de dos bandos y nada más. Pensamos siempre estar del lado correcto, y en ese estado, no solo ignoramos a todos los demás sino que los condenamos sin el mayor análisis.

Ahí radica la complejidad de este magnífico villano, pues intenta mostrarnos con crudeza lo miserables que también podemos llegar a ser.

“Mira lo que le hice a esta ciudad con unos barriles de gasolina y un par de balas. ¿Te digo de qué me di cuenta? de que nadie se altera cuando todo va de acuerdo al plan, aun cuando el plan sea espeluznante. Si mañana le digo a la prensa que algún pandillero será asesinado o que un convoy de soldados va a explotar, no van a alterarse porque todo es parte de un plan. Pero cuando digo que un insignificante alcalde morirá, todo el mundo pierde la cabeza”, el ‘Joker’ en The Dark Knight Rises.

Joaquín Phoenix es excelente en su actuación pues logra que uno sienta lástima por un personaje por el que deberíamos sentir molestia o rabia, y no permite nada más. Los actores de reparto, de la talla de Robert De Niro, Zazie Beetz o Frances Conroy, se vuelven fugaces.

Siempre consideré que los actores que hacen de villanos tienen el mejor y más importante papel, y si logran que los odiemos, entonces estamos ante una gran actuación. Pero, si sabemos que tenemos que odiar al villano y este actor logra humanizarlo, logra que lo entendamos y hasta por ratos justifiquemos, eso se sale y sobrepasa nuestra expectativa.

La película es él, diálogos, motivaciones, conflictos, hasta movimientos de éxtasis, todos enmarcados en planos que acrecientan todavía más su sombría y penosa existencia. A esto se suma de forma impecable la imagen de una convulsa y decadente ‘ciudad Gótica’ al borde del caos, la basura de las calles, los ricos y privilegiados ajenos a esta realidad fungiendo de opinólogos de la misma a través de medios de comunicación en los que los show de espectáculos actúan como desfogues a tanta miseria, como refugio de la frustración, como máquinas de sueños.

“He demostrado que no hay diferencia entre cualquier otra persona y yo. Lo único que hizo falta fue un mal día. Así de cerca está el mundo de ser como yo, solo un mal día”, el ‘Joker’ en ‘The Killing Joke’

A diferencia de Heath Ledger quien nos mostraba a un ‘Joker’ ya consagrado como el calculador agente del caos, después de ya haber sufrido, Joaquín Phoenix presenta a ‘Arthur Fleck’ como un hombre quizá hasta ingenuo, que busca un lugar en una sociedad que no tiene cupo para personas como él, una que incluso cierra los únicos lugares en los que existen esfuerzos por ayudarlo.

Y para los amantes de los cómics que creyeron que esta se aleja de las historietas: nada más lejos de la verdad. La película explora uno de los posibles orígenes del ‘Joker’, esos que se han mantenido siempre como un enigma y que Alan Moore pretendió resolver en su momento con ‘The Killing Joke’. Pero tal como el propio personaje de Moore dice: “Si voy a tener un pasado, prefiero que sea una opción múltiple”. En ese sentido, esta película adopta mucha de la filosofía, motivación y variadas facetas del personaje visto en los cómics, para crear un nuevo ‘Joker’ bastante complejo.

Me debatía si presentar spoilers o no en esta reseña, pero creo que no son necesarios. Vayan a verla con la mente en blanco, con todo lo que ya saben del personaje de DC Comics, y si no saben nada, mejor aún, pues esta ignorancia tal vez favorezca una percepción más profunda.

Los dejo con esta magnífica interpretación de uno de los mejores monólogos del ‘príncipe payaso del crimen’ en la voz del Ruben León, el actor que le da voz en su versión en español. Eso sí, sin desmerecer al gran Mark Hammil, la voz del ‘Joker’ en inglés.

Esperemos que DC Comics siga en esta línea de películas independientes de su universo cinematográfico. Los que amamos el subgénero de superhéroes se lo agradeceremos bastante.