A pocas horas del estreno de ‘Joker’ son muchas las historias que han salido a la luz respecto al rodaje de este filme que, en voz de los especialistas, es “una obra obra maestra”. Sin embargo, sacar a flote esta producción para sus realizadores no fue una tarea sencilla pues tuvieron que sortear una serie de obstáculos.

Uno de ellos y quizás el que más delicado era el de la mala relación que existía entre los dos actores principales: Joaquin Phoenix y Robert de Niro.

Según la entrevista realizada al director de la película, Todd Phillips, por la revista Vanity Fair, los problemas entre los actores se iniciaron antes del rodaje pues a Phoenix no le agradó la propuesta de De Niro de reunir a todo el reparto de ‘Joker’ para realizar una lectura de guion.

Pero la actitud de la multipremiada ‘Her’ no era un simple capricho sino que respondía a su forma de trabajo que implica “dejar que las cosas sucedan” durante la grabación. Sin embargo, pese a su negativa tuvo que ceder al pedido del reconocido artista.

“Bob [De Niro] me llamó y me dijo, 'Dile a Phoenix que él es actor, y que tiene que estar ahí. Quiero escuchar toda la película, y todos vamos a entrar a una sala y la vamos a leer”, contó Phillips.

Para el día de la lectura, Phoenix llegó a la hora pactada a la oficina de Manhattan donde se desarrollaría, pero fue tan evidente su fastidio que De Niro lo llevó a un lugar apartado para charlar.

A su retorno la estrella de ‘Buenos Muchachos’ le dio un beso en la mejilla al ‘Joker’ y le dijo: “Todo va a salir bien querido”. Sin embargo, la distancia entre ambos no pudo ser superada e , incluso, el propio Phoenix habló de ello en una charla para esa misma publicación.

El primer día [de rodaje] nos dimos los buenos días y más allá de eso, no recuerdo si hablamos más. No me gustaba hablar con él en el set”, reveló a Vanity Fair.

A pesar de sus diferencias, ambos aseguraron que no existía una enemistad y Phoenix aseguró que De Niro es su actor estadounidense favorito, y se inspiró en algunas de sus películas de los años 70 para dar vida a este aclamado personaje.