‘Joker’, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix, se estrenará en Perú este 3 de octubre en medio de gran expectativa de todos los fanáticos.

Este jueves 19 de septiembre se iniciará la preventa para la función de medianoche del 3 de octubre.

Arthur Fleck (Joaquín Phoenix) es un hombre ignorado por la sociedad, cuya motivación en la vida es hacer reír. Pero una serie de trágicos acontecimientos le llevarán a ver el mundo de otra forma. Película basada en el popular personaje de DC Comics Joker, conocido como archivillano de Batman, pero que en este film tomará un aspecto más realista y oscuro.

Como se recuerda, "Joker" acaba de ganar el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia y viene recibiendo innumerables críticas positivas. Los especialistas del séptimo arte hacen hincapié en el trabajo magistral de Joaquín Phoenix al interpretar al icónico enemigo de Batman.

Todd Phillips, director de "Joker", indicó que la cinta no está basada en algún cómic y que tampoco está ligada a las películas del Universo Expandido de DC.

“Realmente no está conectada a ese universo. La idea original cuando fui a Warner Bros. no era solo de una película, sino de una marca. Una especie de marca paralela para DC en donde puedes hacer este tipo de estudios de personajes, películas de bajo presupuesto en donde un director puede venir a profundizar sobre un personaje. Por lo tanto, nunca se pretendió conectar, y no veo que se conecte a nada en el futuro”, manifestó Phillips.