Este 3 de octubre se estrena en varias partes del mundo la película Joker. Joaquin Phoenix es el actor de Hollywood encargado de darle vida al villano famoso del universo de Batman.

La película dirigida por Todd Phillips ha sido aclamada por la crítica; sin embargo, también fue considerada peligrosa porque los temas que trata pueden ser nocivos para la gente con problemas mentales.

Incluso diversos medios internacionales informaron que la policía de Los Ángeles planea aumentar su presencia en las calles cerca de salas de cine durante el estreno de la película "Joker".

El protagonista de ganadora del León de Oro, en una entrevista con Vanity Fair, explicó por qué cree que la película esta provocando estas reacciones.

“Es una película difícil. En cierta manera, creo que es bueno que la gente esté reaccionando de forma tan dura porque hay muchas maneras de entender el personaje”, explica Phoenix.

“Por un lado puedes decir que aquí tenemos a alguien que, como todo el mundo, necesita ser escuchado y entendido. Alguien que necesita tener su propia voz. Pero por el otro lado, también puedes decir que es alguien que necesita de una manera desproporcionada que todo el mundo se fije en él”, siguió. “Alguien que solo se siente satisfecho cuando se encuentra en medio de la locura”.

Joaquin Phoenix confesó que es precisamente la ambigüedad del personaje lo que le llamó la atención a la hora de aceptar protagonizar la cinta. “No sabía si la gente iba a empatizar con este villano. Más que nada porque para lo fácil habría sido dar respuestas simples y mostrarlo como alguien vil y malvado”, aseguró

“Es como cuando alguien piensa que no es racista porque no tengo una bandera confederada en casa o porque apoya huelgas contra esa discriminación. Quedarse en los extremos no es saludable porque realmente no estamos examinando nuestro racismo inherente, ese que sin duda la mayoría de los blancos tiene”, agregó.

“Catalogar algo como bueno o malo es demasiado fácil para nosotros. Por eso sentí que sí, que deberíamos explorar a este villano. A esta persona tan malévola”, concluyó.