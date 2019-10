La recientemente película ‘ Joker ’, basada en uno de los villanos más emblemáticos de los cómics, ha despertado todo tipo de críticas, reseñas y opiniones: la mayoría con elogios debido a la magistral actuación del actor Joaquin Phoenix , quien encarna al payaso.

Phoenix realizó un trabajo de meses, en los que se sometió a una estricta dieta para bajar varios kilos de peso y así mostrar a un personaje huesudo y decadente. Además, trabajar en una risa muy particular.

La película ya se convirtió en un éxito de taquilla y tiene muy buenas críticas, por lo que si no la viste todavía, es mejor que vayas al cine antes de continuar con la lectura de esta nota.

ALERTA DE SPOILERS

Uno de los rasgos que más llamó la atención de los espectadores fue esa perturbadora y peculiar risa mezclada con llanto que ‘Arthur Fleck’ desataba de forma incontrolable cuando este estaba sometido a momentos emocionales o de mucha presión.

Este trastorno parece tratarse de una condición física denominada como Incontinencia afectiva, Pseudobulbar Affect en inglés o también conocida como labilidad emocional, y es una condición neurológica que causa risa o llanto incontrolable, principalmente en momentos inapropiados. Tiende a afectar a personas con condiciones neurológicas preexistentes según se lee en el sitio Health Line.

Sin embargo, según lo visto en la misma película y que no pasaron desapercibidos por varios espectadores, la risa de ‘Arthur’ estaba mezclada con llanto. Él reía y al mismo tiempo lloraba y esta reacción parece tener otra posible causa que tendría como responsable directa a su madre.

LA MADRE DEMENTE

Desde que inicia la cinta, se sabe que ‘Arthur’ no guarda recuerdos de su padre, pero sí de su madre a quien cuida diligentemente.

Ella es una anciana que no puede valerse por sí sola y que presenta todos los rasgos de una aparente demencia senil que la lleva a escribir constantemente cartas al multimillonario ‘Thomas Wayne’, pues mantiene la esperanza de que este la recordará por haber trabajado en su mansión durante muchos años. Cartas y comentarios que ‘Arthur’ no toma en serio.

Más adelante en la película se nos revela que la madre en realidad fue una mujer con severos problemas mentales que había adoptado a ‘Arthur’ para hacerlo pasar como su hijo, producto de una relación amorosa con ‘Thomas Wayne’.

Pero lo que dejó a todos los espectadores en shock fue, sin duda, enterarse de lo que su madre permitía cuando su hijo adoptivo era un niño. Ella dejaba que su pareja abusara sexualmente del pequeño ‘Arthur’, razón por la que este decide asesinarla al descubrirlo.

El hecho de que no recordara los abusos, no significa que no hayan sucedido, todo parecía indicar que por ser eventos muy traumáticos, el cerebro de ‘Arthur’ decidió bloquearlos y finalmente olvidarlos. Por eso, al momento de leerlos en el informe psiquiátrico de su madre, estalla en ira.

Joaquin Phoenix en escena de "Joker". (Foto: Warner)

‘PON UNA CARA FELIZ’

La película muestra que Arthur reacciona de esa manera cuando se encuentra en momentos de mucha presión, en los que su mente recurre a esa risa mezclada con llanto para protegerlo, o esto es lo que parece.

Se aprecia cuando sube al escenario del club de comedia para hacer su acto pero no consigue hacer reír al público, o cuando enfrenta la situación en el metro frente a los tres jóvenes acosadores.

A todo esto se suma una frase que ‘Arthur’ menciona y que según él, su madre se la solía decir: “Tú llegaste a este mundo para dar alegría”. A esto se suma la frase “pon una cara feliz” que escribió en el espejo del camerino antes de su debut en televisión.

Todas son frases que ‘Arthur’ recuerda con mucho afecto hasta que descubre el secreto de su madre, entonces todo cambia y pareciera que el sentido de esas frases cambió también cambiaron para él.

La teoría que varios espectadores argumentan es que estas frases son las que ‘Arthur’ escuchaba de su madre cuando esta dejaba que abusaran sexualmente de él. Su madre, supuestamente, lo obligaba a sonreír antes de entregarlo a su pareja y así pueda abusar de él. Es por eso que ‘Arthur’ ríe y llora al mismo tiempo cuando está sometido a mucha presión o sabe que se encuentra en peligro.