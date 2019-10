El reciente estreno de la película ‘ Joker ’, del director Todd Phillips, ha generado toda una ola de elogios no solo de parte de la crítica especializada, sino de los miles de fans en todo el mundo, luego de su estreno oficial.

La película busca darle un origen al villano más importante de DC Comics y quizá de los cómics en general, pero con una mirada distinta a la que muchos estaban acostumbrados en la magistral actuación de Joaquin Phoenix, quien ya se vocea para el Oscar.

Es en esa línea que presentamos la lista de todos los ‘Joker’ que han repartido balas y carcajadas en el cine y la televisión del mejor al peor:

1- HEATH LEDGER - THE DARK KNIGHT (2008)

Con la reciente interpretación de Joaquin Phoenix se hace muy difícil elegir una mejor interpretación del ‘Joker’ y por poco le quita el puesto al difunto Heath Ledger. Los trabajos que ambos actores realizaron para encarnar al ‘príncipe payaso del crimen’ fueron similares y sus resultados son una obra de arte.

Sin embargo, el periodo de tiempo en el que sus personajes se desarrollaron fue para muchos la razón dirimente. Ledger presentó a un ‘Joker’ consagrado, frío, calculador. Este ‘Joker’ fue un agente del caos consumado, con los objetivos claros y la perturbada mente lista para cometer una serie de intrincadas fechorías que pusieron en vilo no solo a los ciudadanos de Ciudad Gótica, sino también al ‘Caballero de la Noche’, con resultados dignos de interpretaciones filosóficas sobre la maldad de una sociedad.

Ledger se encerró durante días en la habitación de un hotel, en la que vio varias veces ‘La naranja mecánica’, escuchó música punk de Sid Vicious, leyó todas las historias de ‘Batman’ e incluso hizo una lista con el tipo de cosas que harían reír a su personaje como el sida o los bebés ciegos. Además, trabajó en su tono de voz irreal y en una risa que causara escalofríos a los espectadores.

Es muy difícil ignorar el hecho de la trágica muerte de Ledger seis meses antes del estreno de 'The Dark Knight’ y no preguntarse hasta qué punto meterse en el papel del payaso acabó por pasarle factura a su estado mental. El actor fue encontrado muerto por una sobredosis a los 28 años de edad. Finalmente ganó el Oscar póstumo, pero dejó a toda una audiencia con ganas de mucho más.

2- JOAQUIN PHOENIX - JOKER (2019)

Una interpretación magistral de Joaquin Phoenix, quien nos muestra a 'Arthur Fleck’, un tímido y mentalmente perturbado hombre, que busca encajar en una despiadada sociedad que no solo lo ignora, sino que cierra los únicos espacios en los que él tiene algo de ayuda.

El trabajo de meses de Phoenix para llegar a un tono de voz además de una perturbadora y peculiar risa que ronda el llanto y que escarapela el cuerpo de los espectadores, es magnífico. No por las puras se está haciendo famoso un meme en el que se critica a quienes tienen la osadía de ver la película doblada al español. A esto se suma la pérdida de 23 kilos para mostrar ese cuerpo decadente y huesudo y los movimientos propios de imitar a Fred Astaire y Frank Sinatra.

El resultado fue un retrato decadente de un hombre enojado con la sociedad miserable y despreciable, que sin proponérselo se convierte en el símbolo de una revolución caótica a esa misma sociedad.

Sin embargo, fue justamente esa explicación a las razones de la maldad del Joker las que no gustaron muchos fans del personaje, quien tenía en sus misteriosas e incomprensibles motivaciones sádicas un plus a favor de su legendaria imagen de villano. Un hecho con el que sí supo jugar Ledger cada vez que contaba una historia diferente para explicar sus cicatrices.

Pese a esto, la actuación es magnífica. Ver al 'Joker’ bailar al ritmo de Rock and Roll Part 2, de Gary Glitter, moverse extasiado en un mugroso baño, con la adrenalina a tope por su primer asesinato o el singular e inesperado cambio que tuvo en el set de televisión, son las escenas que nos acompañarán por siempre.

3- JACK NICHOLSON - BATMAN (1989)

Entramos a los guasones de otras épocas, y uno de los referentes para el ‘Joker’ durante muchos años fue, sin duda, el que nos regaló el gran Jack Nicholson, al punto que hasta le cayó bien al mismísimo dibujante y escritor Bob Kane, el creador de este personaje. A diferencia de los actores antes mencionados, Nicholson, un actor consagrado, usó las personalidades de su propio repertorio de películas, para crear la divertida y siniestra amalgama de personajes que presentó.

Irónico, hiperteatralizado, y con gestos exagerados perfectos para el oscuro cine que Tim Burton, el Joker de Nicholson no solo jugaron un papel memorable en la cinta de 1989, sino que hasta superaron por momentos al muy querido Batman de Michael Keaton, para muchos el mejor de todas las películas. En vez de que Nicholson se convirtiera en el ‘Joker’, hizo que el ‘Joker’ se convirtiera en él, convirtiéndose en un verdadero ídolo de villano de cómics por muchos años.

En la memoria quedarán las imágenes de Nicholson bailando en su impecable traje morado al son de la banda sonora de Prince, mientras lanza millones de billetes a la multitud, minutos antes de asesinar a toda la multitud. Villanos así ya no se ven.

4- CÉSAR ROMERO - SERIE DE TELEVISIÓN Y BATMAN (1966)

Ser el primero siempre es una ventaja, ya que la interpretación del ‘Joker’ tendría siempre como referente a su personaje. Pero a diferencia de las interpretaciones antes mencionadas, él siempre consideró que su personaje era un trabajo más, por el que no tan necesario dedicarse de lleno, al punto que ni siquiera se molestó en afeitarse el bigote para su papel como el ‘payaso del crimen’.

Su personaje se limitó solo al traje y el maquillaje. Alegó en una oportunidad que “cuando te pones un traje como el del Joker, ya tienes el personaje”, y el resultado fue una excéntrica y hasta divertida imagen más infantil que serie, pero que funcionó perfectamente con la época y el público al que iba dirigido: los niños. Además, se mantenía a tono con su rival, el Batman de Adam West.

Repleto de color, muy vital y bastante infantil. Es el ‘Joker’ que tenía más de payaso que de psicópata, mas de bromista que de malvado, repleto de glamur y con el carisma para entretener a los niños con las malas pasadas que le jugaba a Batman, siempre muy lejos de hacerle daño. Se gana un puesto tan alto solo por ser el primero y representar a la perfección al 'Joker’ de la edad dorada de los cómics.

5- CAMERON MONAGHAM - SERIE GOTHAM (2014-2019)

Cameron Monagham es realmente bueno en la serie ‘Gotham’, es tan bueno que se puede dar el lujo de interpretar un papel doble, ya que hace los papeles de los hermanos gemelos Jerome y Jeremiah Valeska, ambos con los rasgos bastante diferenciados y definidos. Pero es lo psicópata y monstruoso que puede llegar a ser, ayudado por un rostro desfigurado por el ácido de ACE Chemical, que simplemente llegas a distanciarte de él y hasta temerle de solo verlo.

Incluso, el actor desarrolló un tic gutural que ponía los nervios de punta no solo a los espectadores, sino al resto de los actores del reparto durante las filmaciones de la serie.

De gestos fuertes, impredecible y repleto de vitalidad, este joven ‘Joker’ solo tuvo un único problema, no poderse llamar así. Tal como el propio actor y el director de la serie lo confirmaron, por una disposición de los directivos, su personaje se ve, actúa, se mueve, huele y hasta ríe como el ‘Joker’, pero no lo es. Aunque para los que seguimos la serie hasta su última temporada, no dejamos de disfrutar de su desquiciado desenvolvimiento.

6- JARED LETO - ESCUADRÓN SUICIDA (2016)

Jared Leto tuvo una serie de problemas que no lo ayudaron mucho, el primero fue la gran expectativa que generó no solo la película en la que apareció, sino su propio personaje. Lejos de los chistes y las ironías, Leto mostró un Joker mafioso y viril, completamente ajeno al encanto que su personaje debía tener. En un intento por desmarcarse de la gran sombre de Ledger, este guasón terminó volviéndose una parodia de su propio personaje.

A todo esto no le ayudó su peculiar elección estética: funda de dientes plateada, tatuajes por doquier y cabello verde de salón de belleza, ¿en donde quedaron los actores que con solo un traje morado y un poco de color en el cabello, nos hicieron reír y temer?

Repleto de testosterona, mostró innecesariamente su virilidad en los club nocturnos a los que acudía, pero finalmente cayó rendido ante su Harley Quinn cuando debía ser al revés. ¡Vamos, Joker, ¿cuándo te has preocupado tanto por alguien, ese no eres tú?! Una afrenta para este supervillano y su leyenda.