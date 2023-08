Con ciertas similitudes con el caso de O.J. Simpson, los artistas Johnny Depp y Amber Heard protagonizaron el año pasado un tormentoso huracán mediático sacando a la luz los matices violentos de su relación sentimental. Bandos e ideologías se enfrentaron a favor de uno y otro. Un año después de la sentencia, Netflix vuelve a tocar la herida lanzando un documental sobre los entretelones del juicio.

Depp vs. Heard es un gran resumen. Muestra los inicios de la relación entre los protagonistas de Piratas del caribe y Aquaman, las primeras acusaciones de Heard, la retaliación de parte de Depp, y todo el aspecto mediático del caso. Youtubers y otras figuras de Internet también toman parte ofreciendo sus versiones. Para el documental no se entrevistó a los actores, sino que simplemente se subió sus testimonios pasados alojados en Internet.

Johnny Depp y Amber Heard. (Foto: Pixabay)

Un documental de este tipo parte desde la desconfianza, dado que el caso fue cubierto hasta el santiamén por lo que surge la interrogante automática sobre qué de nuevo nos puede ofrecer. Tal vez un año después, con las aguas más calmadas, tendríamos un análisis más justo del evento; sin embargo, desafortunadamente, esto no se da.

Depp vs. Heard intenta describir no solo el proceso legal, sino el aspecto más mediático del caso, pero nunca llega a profundizar en ambos temas. Observa de manera superficial, quiere tomar la posición de que Heard fue duramente criticada y juzgada por el machismo presente en la sociedad, pero no brinda una conclusión exacta (en sí, sobre la base de ambos testimonios, a ninguno de los dos se le podría calificar como “un ángel” en esta pelea).

Por otro lado, en cierto momento, el documental parece querer criticar el rol de los usuarios de redes sociales en el caso, actuando como si fueran hinchas de un partido, pero a la vez usa indiscriminadamente videos de youtubers sin su consentimiento para dar hincapié en su comentario.

Aun así, el documental llega a ser un resumen bastante completo para aquellas personas que no estuvieron al tanto del juicio. Eso sí, se quedó bastante corto en ofrecer una visión más profunda.

DATOS

Mientras que Heard inicialmente acusó a Depp de abuso físico, el actor luego la demandó por difamación tras escribir un artículo en The Washington Post, en donde se sugería que era un maltratador.

el actor luego la demandó por difamación tras escribir un artículo en The Washington Post, en donde se sugería que era un maltratador. La directora del documental es Emma Cooper, quien antes dirigió El misterio de Marilyn Monroe: las cintas inéditas .

quien antes dirigió . Cooper ha mencionado que tras su trabajo ha recibido un “ odio bastante equilibrado, 50/50 ″.

″. Para el documental, Cooper no se entrevistó ni con Depp ni con Heard ni con sus abogados. Tampoco consultó a expertos o periodistas de espectáculos.

La historia se divide en tres episodios de cincuenta minutos cada uno.