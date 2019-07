Jennifer López presentó el primer tráiler de "Hustlers", la película que protagoniza junto a Cardi B | VIDEO

La espera por fin terminó y Jennifer Lopez presentó el primer tráiler oficial de “Hustlers”, película basada en hechos reales que protagoniza junto a Cardi B, Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart y Lizzo.

Jennifer Lopez compartió el video en su cuenta oficial de YouTube y antes de lanzar este primer vistazo general de la cinta, la popular "Diva del Bronx" le envió un mensaje a todos sus seguidores.

“¡Hola chicos! Estoy muy emocionada porque el día por fin llegó y vamos a estrenar el tráiler de ‘Hustlers’. Espero que lo disfruten pues estoy muy orgullosa de esta película que llega a los cine el 13 de setiembre”, aseguró Jennifer Lopez.



Además de ser la actriz principal de "Hustlers", Jennifer López es una de las productoras de la película, labor detrás de las cámaras en la que también estarán involucrados el actor Will Ferrell y el director Adam McKay.

Lorene Scafaria es la guionista y directora de la cinta que narra la historia real de un grupo de bailarinas de "striptease" de Nueva York que idearon un método para estafar a sus clientes, muchos de ellos directivos e inversores de Wall Street.

El filme -que se estrenará en Norteamérica el 13 de setiembre y que por lo visto en el tráiler entrelaza el thriller y la comedia- se basa en el artículo publicado por Jessica Pressler en 2016 en el New York Magazine bajo el título "The Hustlers at Scores".