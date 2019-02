Javier Bardem podría participar en la nueva versión de la película 'Dune'

El estudio Legendary se encuentra en negociaciones con Javier Bardem para su incorporación en la nueva versión de "Dune" que prepara el canadiense Denis Villeneuve, informó hoy el portal especializado Deadline.

Javier Bardem se uniría así a un reparto donde ya figuran Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Óscar Isaac, Zendaya y Charlotte Rampling.

Chalamet, nominado al Oscar por "Call Me By Your Name", será el protagonista de la historia asumiendo el papel que hizo Kyle MacLachlan en la cinta original, estrenada en 1984 y dirigida por David Lynch.

El actor español, esposo de Penélope Cruz, interpretará a Stilgar, el líder de una tribu que ayuda al personaje de Chalamet. El guion de la cinta corre a cargo del propio Villeneuve junto a Eric Roth y Jon Spaihts.

La novela traslada la acción a un futuro lejano y una serie de mundos gobernados por familias feudales rivales que controlan el acceso a una droga llamada "Melange", que alarga la vida.

La adaptación de Lynch, que contó con numerosos problemas en el rodaje y múltiples discusiones sobre la versión que finalmente llegó a los cines, tuvo en su elenco a Virginia Madsen, Francesca Annis y el actor puertorriqueño José Ferrer.

EFE.



