James Gunn ha sido el nombre detrás de la trilogía de los Guardianes de la Galaxia de Marvel Studios, así como de la película El Escuadrón Suicida y la serie Peacemaker, de DC Comics, y recientemente reveló la diferencia en cuanto a trabajar para ambos estudios.

En una entrevista, James Gunn indicó que en ambos universos de personajes tan distintos, es posible moldear trabajos diferentes, no precisamente uno mejor que otro, teniendo el toque del director por sobre el nombre del estudio.

“Para mí, pienso en Guardianes de la Galaxia principalmente como una película de James Gunn y pienso en El Escuadrón Suicida principalmente como una película de James Gunn. Los cómics que realmente disfruté fueron los cómics que estaban muy orientados por el autor y el artista. Simplemente creo que estoy en esa misma tradición. No miro El regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller o La Cosa del Pantano de Alan Moore y creo que son propiedades de DC. No creo que el Daredevil de Frank Miller fuera de Marvel”, indicó.

“La mayor diferencia es que he estado haciendo tarifas R-Rated para DC y PG-13 para Marvel. No creo que sea tanto una función de Marvel o DC, sino de quién es la audiencia a la que me dirijo. Cuando estoy creando Peacemaker y El Escuadrón Suicida, creo que estoy hablando con adolescentes y mayores. Cuando estoy haciendo Guardianes, sé que estoy hablando con niños además de familias y personas mayores y todo eso. Es simplemente con quién estoy hablando esa es la principal diferencia y no tiene nada que ver con las compañías de cómics que encuentro casi ninguna diferencia en términos de cómo manejan las cosas”, agregó.

El Escuadrón Suicida y Peacemaker están en la plataforma HBO Max, mientras que las dos primeras entregas de Guardianes de la Galaxia de Marvel se pueden ver en Diney+.

