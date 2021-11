El estreno de ‘No time to Die’, marcó entre otras cosas, el fin del indiscutido de Daniel Craig en el papel de James Bond. De forma indiscutible, Craig marca un antes y un después a la hora de darle vida al agente británico, donde quedará en la historia de actores que lo hicieron como uno de los mejores 007 de todos los tiempos.

Daniel Craig regresa por última vez al rol de James Bond en esta aventura dirigida por Cary Fukunaga. (Foto: MGM)

Pero, tras una gran suma de participaciones y éxitos con esta franquicia, llegó la hora de hacerse a un lado y darle la posibilidad de que otro intérprete tome su puesto. Y, entre los favoritos, se encuentra Henry Cavill.

En el último tiempo, Henry Cavill se transformó en uno de los actores del momento. Después de su paso por DC como Superman, su carrera se apuntó hacia lo más alto y ahora protagoniza series exitosas como The Witcher. La versatilidad que demostró el actor y su porte, además del hecho de que también es británico, lo posicionaron como uno de los favoritos para ser el nuevo James Bond.

Desde el primer momento fue uno de los que encabezó la lista y, de hecho, algunos fans lo transformaron en el agente en ciertos vídeos. No obstante, hay que destacar que Cavill tiene mucha competencia y ahora se acaba de sumar uno más. Se trata de Tom Hopper, quien interpretó a Dickon Tarly en Game of Thrones y a Luther Hargreaves en The Umbrella Academy.

(Photo by Jason LaVeris/FilmMagic)

Su nombre no estaba en la lista hasta hace unos días cuando comenzó a pisar fuerte como competidor de Cavill. Es que, además de su figura, este artista también tiene dos puntos a favor: es británico y tiene 36 años. La edad es un tópico muy importante ya que Daniel Craig cuando fue escogido tenía tan solo 38, al igual que tiene Henry, pero ahora un actor dos años menor sería también válido.

Eso sí, cabe destacar que a pesar de que ya hay varios candidatos que corren por este puesto, la productora de James Bond confirmó que no buscarán actor hasta el 2022. Esta decisión tiene el fin de dejar que Craig se despida a lo grande del agente 007 y darle tiempo a la gente para hacerse a la idea de su salida.