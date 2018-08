El comediante Jack Whitehall marcará un antes y después en la historia del cine interpretando al primer personaje protagónico abiertamente gay de Disney . El comediante dará vida a un divertido joven en la cinta ‘The Jungle Cruise’ al lado de Dwayne ‘La Roca’ Johnson y Emily Blunt.

La película que busca romper los estereotipos de la sociedad, tendrá como contexto el siglo XIX, época en la que no era socialmente aceptado pertenecer a la comunidad LGTB y el personaje de Jack Whitehall no tiene ningún interés en las mujeres, según informó el medio The Sun.

La cinta está basada en la atracción, ‘The Jungle Cruise’, de los parques temáticos de Disney donde los visitantes tienen la oportunidad de recorrer una jungla ficticia.

A través de su cuenta en Instagram, el comediante Jack Whitehall aseguró sentirse emocionado por el rodaje de la película y manifestó su emoción por compartir elenco con tantas “estrellas”. El actor publicó un video resumiendo la etapa del rodaje.

“Me siento honrado de formar parte de esta épica aventura de Disney ‘The Jungle Cruise’. El rodaje está en marcha y estoy teniendo el mejor momento de mi vida junto a increíbles estrellas de cine. Es genial ser parte de algo de esta escala y también, posiblemente, uno de los nerds más grandes de Disney en el planeta, tan emocionante de trabajar en un proyecto con tanta historia”, señaló el novel actor.

“Mire hasta el final de este video y vea el conjunto más increíble que he visto en mi vida. Lo construyeron desde cero y caminar sobre él por primera vez hace un mes fue como retroceder en el tiempo. No puedo esperar a que veas esta película”, agregó Jack Whitehall.