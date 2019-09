Los miembros del “Club de los Perdedores” están de vuelta. Luego de “It” (2017), la esperada continuación de la película “It: Capítulo 2” llegó a los cines y generó diferentes reacciones entre fanáticos del cine de terror y de Stephen King.

(Advertencia: si no has visto “It: Capítulo 2”, debes saber que esta nota contiene spoilers).

En "It: Capítulo 2", Richie Tozier adulto es interpretado por Bill Hader. La versión adolescente fue trabajo de Finn Wolfhard. (Foto: Warner Bros).

"It: Capítulo 2" ("It: Chapter 2" en su idioma original) fue estrenada en septiembre como el segundo y -posible- último episodio de la saga de terror basada en la novela de Stephen King, adaptada en el pasado para la televisión con Tim Curry como el payaso Pennywise, y hoy interpretada con Bill Skarsgård como el rostro de esta demoníaca amenaza.

Como ocurre con cualquier adaptación, "It: Capítulo 2" no pudo ser completamente fiel a la obra de Stephen King. Hay varios detalles que se desarrollan en esta segunda entrega: la batalla final se reemplazó casi en su totalidad, y la trama exploró a profundidad los sentimientos de Richie Tozer, que en el libro se mostró de forma ambigua.

Richie Tozier, interpretado por Finn Wolfhard en la primera película y por Bill Hader en su versión adulta, es conocido por su naturaleza irritable, siendo el alivio cómico de la película. Pero cualquiera que haya visto la secuela sabe que este personaje también está guardando un gran secreto: Richie es gay, y no sólo eso, sino que está enamorado de su buen amigo Eddie (Jack Dylan Grazer / James Ransone).

Si bien esto no se dice en ningún momento de manera explícita, la película hace todo lo posible para dejarlo claro, agregando una dimensión completamente nueva al personaje y proporcionándole mucha más profundidad y complejidad.

El guionista de "It: Capítulo 2", Gary Dauberman, en una entrevista con The Hollywood Reporter, explicó por qué decidieron afrontar la sexualidad de Richie Tozier y hablarlo un poco más de frente.

“Hay cierto subtexto en la novela. Andy Muschietti, Barbara Muschietti (director y productora, respectivamente) y yo lo comentamos, y se sentía como un atributo natural del personaje. Pero me encanta esa historia de amor. Es parte de las muchas cosas que lo definen. La idea de tallar las letras en el árbol fue de Andy. Fue un buen detalle”, detalló a The Hollywood Reporter.

Como se puede ver al final de la película, un adulto Richie regresa al puente en Derry para terminar lo que comenzó cuando era niño, esculpiendo el resto de la "E" en esa madera, indicando su amor por Eddie que, trágicamente, muere durante el encuentro final de los perdedores con Pennywise, algo que afecta gravemente a Richie.

En relación con la batalla final, Gary Dauberman comentó que éste es el aspecto que más se distanció del libro.

“Sabía que teníamos que incluir el ritual de Chüd. Sabía que había que incluir los pasos para realizarlo. Pero no sabía cómo reproducir lo que había en el libro en una pantalla, en cuanto a ir a otra realidad o cosas así. Lo discutimos, pero al final realizamos la versión más cinematográficamente posible para que la gente entendiera la escena sin confundirse. El final de Stephen King es grandioso, pero también se toma su tiempo para explicar todo el aspecto metafísico que hay detrás. Quise ser fiel a la esencia del escritor y creo que lo logré. Entonces estoy en paz”, aclaró durante la entrevista.

A pesar de las diferencias entre la película y el libro, esta nueva entrega contiene una escena escrita específicamente por Stephen King, además de un pequeño cameo del propio escritor.

"It: Capítulo 2" está disponible en cines de todo el mundo. Ya puedes disfrutar de la película.

¿HABRÁ UNA TERCERA PELÍCILA?

Andy Muschietti, director de "It: Capítulo 2" negocia con Warner Bros. lanzar una versión extra larga de aproximadamente seis horas y media de duración.

“Estamos en conversaciones con el estudio para hacer un supercorte, que consistiría básicamente las dos películas editadas junto con todo el material que no está en las versiones lanzadas. Y sí, hay un par de escenas que quiero rodar para hacer de esto una nueva experiencia”, reveló Muschietti a Entertainment Weekly.

“It: Capítulo 1” dura dos horas y 15 minutos, mientras que “It: Capítulo 2” dos horas y 45 minutos. A esto se le sumaría cerca de una hora y media de contenido extra que no se ha visto en el cine.

“It: Capítulo 2”: Andy Muschietti alista la versión extendida de seis horas y media del filme. (Foto: Warner Bros)

“Incorporaría todas las escenas eliminadas de los dos capítulos de la película y añadiría dos secuencias que aún no se han filmado, una de las cuales vendría de lo que queda sin adaptar de la obra de terror de Stephen King de 1.138 páginas y otra que no... me gustaría ser un poco críptico al respecto”, añadió el director.

Por el momento no hay ninguna información oficial sobre este nuevo proyecto, solo queda esperar para saber si llega a realizarse una tercera producción de esta historia de terror.