'It 2': Fecha de estreno, sinopsis y lo que debes saber del regreso de Pennywise

Veintisiete años después, Pennywise está de vuelta en Derry (Maine, Estados Unidos) y los niños que lo derrotaron deben pelear una vez más, ya convertidos en adultos, con vidas hechas aunque nunca satisfactorias por la experiencia traumática del pasado.

It: Chapter Two o — It 2— es la secuela de It (2017) y está basada en la segunda mitad de la novela del mismo nombre, publicada en 1986 por el escritor estadounidense Stephen King . A diferencia de la historia original, también adaptada como una miniserie en 1990, la biología dirigida por Andy Muschietti narra los eventos de forma cronológica, sin alternar pasado y presente. Sin embargo, habría flashbacks en este segundo capítulo.

Pennywise es un ser sobrenatural que tiene el poder de transformarse en los peores terrores de sus potenciales víctimas, por quienes despierta cada 27 años para alimentarse de sus miedos y carne. Para esta nueva versión de It , el actor sueco Bill Skarsgård interpreta al mítico monstruo.

It: Chapter Two será estrenada en 2019. Sus grabaciones comenzaron el 19 de junio de 2018.

SINOPSIS E HISTORIA

La sinopsis oficial de It: Chapter Two aún no es difunda por New Line Cinema , aunque una primera descripción dice lo siguiente:

“Veintisiete años después de los eventos del verano de 1928, los miembros del Club de los Perdedores crecieron y se marcharon, hasta que una devastadora llamada telefónica los obliga a regresar a Derry, Maine. Como su antiguo némesis cambiaformas It vuelve, cumplen su promesa de la infancia de reunirse y destruir a la criatura de una vez por todas, sin darse cuenta que este ha vuelto más fuerte que nunca y que ha estado esperando el retorno de ellos para vengarse”.

DAY 1 #BeverlyMarsh #ITmovie Una publicación compartida de Jessica Chastain (@jessicachastain) el 27 Jun, 2018 a las 5:06 PDT

Al final de la primera película, el Club de los Perdedores destierra a Pennywise a la oscuridad, pero sabiendo que el payaso podría volver en 27 años, tal como ha ocurrido desde siempre, los muchachos juran regresar para vencerlo definitivamente.

En palabras del director, “van a encontrar muchas cosas que harán que se parezca a la primera: el humor, la emoción, el horror”, pero It: Chapter Two , prometió, “será más aterradora”.

“Será una experiencia más intensa, así que lleven sus pañales para adulto al cine”, declaró Muschietti a ComicBook en abril pasado.

TRÁILER

It: Chapter Two aún no tiene ningún tráiler ni teaser oficial.

ACTORES Y PERSONAJES

Bill Skarsgård - Pennywise

Jessica Chastain - Beverly Marsh

James McAvoy - Bill Denbrough

Jay Ryan - Ben Hanscom

Bill Hader - Richie Tozier

James Ransone - Eddie Kaspbrak

Isaiah Mustafa - Mike Hanlon

Andy Bean - Stanley Uris

Teach Grant - Henry Bowers

Xavier Dolan - Adrian Mellon

Will Beinbrink - Tom Rogan

Jess Weixler - Audra Phillips

Ryan Kiera Armstrong - Victoria

Stephen Bogaert - Sr. Marsh

Snapped IT. #itmovie #thedisapearanceofthemoviesweshot #itmovie Una publicación compartida de James Mcavoy (@jamesmcavoyrealdeal) el 28 Jun, 2018 a las 1:36 PDT

Además de los actores mencionados se ha rumoreado la reaparición de las versiones jóvenes de los protagonistas. Es decir, la lista sería ampliada con estos nombres:

Sophia Lillis - Beverly de adolescente

Jaeden Lieberher - Bill de adolescente

Finn Wolfhard - Richie de adolescente

Wyatt Oleff - Stanley de adolescente

Jack Dylan Grazer - Eddie de adolescente

Jeremy Ray Taylor - Ben de adolescente

Chosen Jacobs - Mike

Jackson Robert Scott – Georgie

EQUIPO CREATIVO

Director: Andy Muschietti ( It , Mama )

Guionista: Gary Dauberman ( It , Annabelle , The Nun )

Productor ejecutivo: Marty P. Ewing

Productores: Seth Grahame-Smith, David Katzenberg, Roy Lee, Dan Lin y Barbara Muschietti

It: Chapter 2 es una producción de New Line Cinema , Lin Pictures, KatzSmith Productions y Vertigo Entertainment, con Warner Bros. Pictures a cargo de su distribución.

FECHA DE ESTRENO

Estados Unidos: 6 de septiembre de 2019