El fandom de Marvel ha estado muy extasiado por el reciente estreno de Spider-Man: No Way Home, así que no han tenido mucha cabeza para los estrenos próximos de el UCM, tales como Black Panther: Wakanda Forever.

Justamente es de este proyecto, el cual también es uno muy esperado por los fans del UCM, del cual se ha filtrado una información muy importante que nos daría pistas de hacia a donde apunta la nueva entrega del héroe wakandiano.

Y es que, según información de Screen Geek, Marvel planea el regreso de Killmonger, el villano de la primera cinta que fue interpretada por Michael B. Jordan.

Según el medio, el actor tiene su papel asegurado en la próxima entrega de Black Panther. Sin embargo, esto nos genera muchos posibles escenarios del rol que pueda tomar dentro de la cinta y del futuro del UCM como tal.

Es que muchos héroes originales están dejando sus mantos a otros, tales como el caso de Natasha Romanoff a Yelena Belova o Clint Barton a Kate Bishop, lo que se viene realizando en la serie Hawkeye.

Si bien Killmonger quizá no tome el manto de Black Panther, es posible que vuelva como un mentor de un héroe más joven, que podría sesr Shuri, la hermana menor de T’Chala.

Tras el fallecimiento de Chadwick Boseman, el lugar de T’Challa quedó vacío. No obstante, de acuerdo a las palabras de Kevin Feige, en Marvel no tienen intención alguna de buscar un actor que lo reemplace.

Sin embargo, esto no quiere decir que el UCM se quede sin su Black Panther, pues quizá sea Shuri quien tome el manto teniendo a Killmonger como un intermediario positivo para el desarrollo de ambos personajes, algo que suena muy interesante.

Si todo transcurre conforme a lo planeado, Black Panther: Wakanda Forever se estrenará el 11 de noviembre de 2022.

