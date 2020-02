El carismático actor Harrison Ford , de 77 años, acaba de confirmar que en dos meses se iniciarán las grabaciones de ‘Indiana Jones 5’.

Ford acudió a ‘The Ellen DeGeneres Show’ para promocionar su nueva película, ‘Call of the Wild’. Mientras estuvo allí, el actor estadounidense dio algunas pistas sobre la próxima película de ‘Indiana Jones’.

“Va a ser divertido”, dijo Ford. “Son muy divertidos de hacer”, agregó.

Como se sabe, ‘Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal’, la última película del heroico arqueólogo, fue bastante criticada por sus seguidores, al mostrar varias incongruencias, un guión bastante flojo y escenas muy cuestionadas como la del refrigerador y la bomba atómica.

Pero lo que muchos peruanos quizá no perdonarán es la representación inexacta de la cultura peruana que apareció en esta película, en donde se aprecian las Líneas de Nazca en Cusco o mencionar que el mexicano Pancho Villa hablaba Quechua.

Por el momento se desconoce el nombre de la próxima película del heroico arqueólogo.

Harrison Ford también conversó con ‘CBS Sunday Morning’. En la entrevista manifestó que la nueva película comenzaría a grabarse en el mes de abril. Además, señaló que le ha gustado volver a visitar a sus personajes clásicos, incluido Han Solo de “Star Wars”.

“Cuando tenemos la oportunidad de hacer otro, es porque la gente los ha disfrutado”, dijo Ford.

“Me siento obligado a asegurarme de que nuestras ambiciones sean las mismas de la primera entrega”, añadió.

Harrison Ford aún no ha confirmado la fecha de estreno para “Indiana Jones 5”, pero ha adelantado que “será una nueva entrega con el espíritu de antes”.