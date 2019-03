Esta es la historia de lucha de Selma Blair con la esclerosis múltiple

Selma Blair de 46 años reapareció el último domingo luego que en octubre de 2018 diera a conocer a través de su cuenta de Instagram que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple . La actriz estadounidense hizo su primera aparición pública, desde que se conociera que padece esta enfermedad, en la fiesta de Vanity Fair tras la ceremonia de los Oscar 2019.

La actriz conocida por sus papeles en “Juegos Sexuales” y “Legalmente Rubia”, dio a conocer que padecía esclerosis múltiple con uno de sus 'posteos' en redes sociales más difíciles que le costó hacer: "Estoy discapacitada. En ocasiones me caigo. Tiro cosas. Se me nubla la memoria. Y mi lado izquierdo le pide direcciones a un GPS descompuesto. Pero lo estamos logrando", confesó.

¿Qué es la esclerosis múltiple?

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que ocurre cuando hay una interrupción en la comunicación entre el cerebro y otras partes del cuerpo, según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés). Los síntomas incluyen visión borrosa y dificultad con la coordinación y el equilibrio.

Según los NIH, la esclerosis múltiple afecta a 400.000 personas en Estados Unidos y a 2,1 millones de personas en todo el mundo.

Esta enfermedad puede comenzar entre los 20 y los 40 años, y afecta más a las mujeres que a los hombres. Actualmente no existen exámenes para detectarla, por lo que los doctores realizan pruebas físicas, consultan el historial médico del paciente y hacen otros exámenes para obtener un diagnóstico correcto.

¿Cuáles son los principales síntomas?

Entre los síntomas más habituales se encuentra la disminución de la agudeza visual, alteraciones del equilibrio, pérdida de fuerza y de sensibilidad. Además, pueden existir otros como la fatiga, el deterioro intelectual, temblor, trastornos del sueño, crisis epilépticas o dificultad para hablar y caminar.

El día que Blair reveló padecer esta enfermedad, señaló al respecto: "Se me nubla la memoria. Y mi lado izquierdo le pide direcciones a un GPS descompuesto. Pero lo estamos logrando", escribió la actriz.

"He tenido síntomas durante años pero nunca los tomé seriamente hasta que me caí frente a él (médico) tratando de resolver lo que pensaba era un nervio comprimido. Probablemente he tenido esta enfermedad incurable durante al menos 15 años. Y me siento aliviada porque al menos lo sé. Y lo comparto con mi familia de Instagram... ustedes saben quiénes son", escribió aquella oportunidad.

Otros síntomas de esclerosis múltiple son:

Problemas de equilibrio y coordinación

Fatiga

Deterioro del habla

Trastornos visuales

Deterioro de la memoria

Dolor muscular

Sensación de hormigueo

Debilidad en extremidades

La esclerosis múltiple no ha afectado la vida profesional de Selma Blair , ya que, según los investigadores de la University of Calofornia, en Los Ángeles, es una enfermedad con la que puede vivirse y adaptar sus actividades a ella. Así lo demostró la actriz en su primera entrevista en un medio de comunicación luego de darse a conocer su enfermedad.

El martes último, luego de su aparición en la fiesta de los Oscar 2019, Blair reveló que inicialmente decidió tomarse un tiempo para poder asimilar y entender lo que le ocurría antes de enfrentarse a los medios, y confesó que cuando le dijeron cuál era la enfermedad que la estaba afectando, lloró mucho, pero sintió un enorme alivio.

“Cuando me lo dijeron me puse a llorar. Pero no eran lágrimas de pánico, sino de saber por fin qué tenía que hacer para tratar un cuerpo del que había perdido el control totalmente”, explicó la protagonista de “The Sweetest Thing” (“La cosa más dulce”).

También contó que tuvo diversos síntomas tiempo antes de ser diagnosticada, pero los atribuyó a otros problemas; sin embargo, a medida que empeoraron, visitó varios médicos que no la tomaron en serio y consideraron que sus malestares tenían relación con sus obligaciones.

“No tenía que resignarme a que mi cuerpo perdía el control. Existía una explicación y eso me dio un poco de paz. Podía hacer algo al respecto”, señaló la actriz e indicó que “han habido momentos en los que pensaba que no iba a poder con esto y que no sabía cómo continuar”.

Pese a que indicó que se encuentra muy bien, Selma Blair tiene problemas en la movilidad de su cuerpo y por ello usa un bastón; asimismo tiene una disfonía espasmódica, que hace que el tono de su voz varíe porque no puede controlar los músculos de su laringe.

Finalmente, la actriz estadounidense indicó que su médico le dijo que podría recuperar el 90% de sus habilidades dentro del próximo año, por lo que sus expectativas sobre su recuperación se mantienen altas. En tanto, espera que sus apariciones ayuden a visibilizar y concientizar la esclerosis múltiple.