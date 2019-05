Las hermanas Wachowski estarían trabajando en la cuarta película de la saga de 'Matrix'

Las hermanas Wachowski estarían trabajando en una nueva película basada en la afamada saga de ' Matrix ', según el director de 'John Wick', Chad Stahelski.

Los rumores sobre un reboot de la afamada saga han circulado los medios durante años, incluso se especulaba sobre la participación del actor Michael B. Jordan como un posible protagonista. Sin embargo, en aquellas oportunidades, las directoras y guionistas no eran parte de la producción.

Ahora, en una entrevista de Yahoo Movies UK para promocionar la película 'John Wick 3', Chad Stahelski, quien también trabajó como doble de acción en la saga de 'Matrix', reveló: "Estoy super feliz que las Wachowskis no solo están trabajando en una nueva película de Matrix, están expandiendo el universo que amamos".

Stahelski no ha especificado si volverán a dirigir o estarán como guionistas y productoras, pero aseguró que él está dispuesto a volver a la saga de Matrix si ellas se lo piden.

Otro actor que también mostró su aprobación para integrar el elenco de una nueva película de Matrix fue el propio Keanu Reeves, quien interpretó a 'Neo' en la saga. Reeves mencionó en el pasado que volvería a ser 'Neo' siempre que las hermanas Wachowski estuvieran al frente del proyecto.

Como se sabe, Después del estreno de 'The Matrix', llegaron las dos secuelas 'The Matrix: Reloaded' y 'The Matrix: Revolutions'. En esta última cinta el personaje de 'Neo' muere para salvar a lo que queda de la humanidad.

Luego de la saga, las Wachowski han tenido un repertorio de cintas que no han logrado mayor protagonismo y algunas que han decepcionado, con fracasos de taquilla, hasta que se encargaron de la exitosa serie de Netflix: 'Sense8'.