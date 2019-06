Henry Cavill será el nuevo Sherlock Holmes y actuará junto a Millie Bobby Brown

El portal The Hollywood Reporter informó que Henry Cavill (Superman) y Millie Bobby Brown (Stranger Things) ahora trabajarán juntos en la cinta Enola Holmes, proyecto de aventura basado en la serie de libro Enola Holmes Mysteries de Nancy Springer.

La serie de libros de Springer, que comenzó con The Case of the Missing Marquess en 2006, consta de seis libros y cuenta la historia de Sherlock y su hermana de Mycroft Holmes, Enola, que resulta ser una detective muy capaz por derecho propio.

Jack Thorne es el encargado de realizar el guión para esta historia, que involucra a un adolescente desaparecido cuyo padre ha sido asesinado.

Legendary está a cargo de la producción y Alex Garcia y Ali Mendes serán los responsables de supervisar el proyecto que aún no tiene fecha de estreno.

Henry Cavill, quien vistió la capa de Superman en la películas de DC, fue visto por última vez en la pantalla grande junto a Tom Cruise en "Mission: Impossible - Fallout" y ahora se encuentra en el proyecto "The Witcher" de Netflix.