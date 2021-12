La serie de Hawkeye se encuentra disponible completamente en la plataforma Disney+, y a pesar de que ha sido del agrado de los fans de Marvel y ha tenido una gran aceptación, muchos esperaban una escena post-créditos que sumara algo a la historia de los personajes de la serie o de futuros proyectos.

Es claro que la mayoría de los fanáticos tenía la mente en el estreno de No Way Home, sin embargo, la falta de una escena post-créditos como las que nos tiene acostumbrados Marvel no pasó desapercibido.

Ahora se sabe que la escena final de la serie hubiera resuelto el destino de dos de los villanos que vimos en la serie del arquero vengador. Y es que en la batalla final, vemos como la tecnología Pym que usa Barton en sus flechas encoge a dos miembros de los “chandaleros”, y se los lleva una lechuza.

En este podíamos ver como aparecían en un nido y, posteriormente, volvían a su tamaño normal, destruyendo el árbol y estando con vida de milagro.

Esto demuestra que en ningún momento pensaron en mostrar el destino de Kingpin, ya que al final vemos como Maya Lopez le apunta con el arma y llega a disparar pero fuera de cámara.

De momento, se sabe que Maya Lopez, tendrá su propia serie, llamada Echo, y se sabe que no existe un plan como tal para una secuela de Hawkeye, quien dejaría el manto a Kate Bishop.

Además también se está rumoreando que Yelena Belova, la nueva Viuda Negra, interpretada por Florence Pugh podría tener su propia serie.

