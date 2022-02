“Harry Potter y el cáliz de fuego” es la cuarta película basada en la famosa serie de novelas Harry Potter, escrita por J. K. Rowling, una de las más populares de la saga del joven mago que cuenta con ocho entregas cinematográficas que se mantienen en la memoria de los más fieles fans, aunque es muy probable que estos no se hayan percatado de la presencia de un querido personaje en la cinta.

Un personaje estuvo escondido entre las escenas de “Harry Potter and the Goblet of Fire” (título original en inglés) y se trata de Dobby, quien apareció por primera vez en “La cámara secreta”. En la cuarta película de Harry Poter, el simpático personaje aparece en una veloz secuencia que muy pocos ‘Potterheads’ han podido notarlo.

¿DOBBY EN “EL CÁLIZ DE FUEGO”?

La aparición de Dobby se da a partir del minuto seis con 20 segundos, justo cuando Ginny Weasley (Bonnie Wright) y Hermione (Emma Watson) caminan entre la multitud en asistió al Campeonato Mundial de Quidditch.

Dobby en "Harry Potter" (Foto: Warner Bros.)

Para poder verlo debes pausar la película justo cuando Ginny dice en voz alta “¡Mira!”, según da cuenta Sensacine. Luego de hacerlo, inmediatamente después aparecerá un personaje vestido con una camiseta blanca que va jalando a un par de llamas.

Luego de ver a este sujeto con los animales cuadrúpedos aparece, de la nada, Dobby y Winky. En realidad, van como jinetes e incluso giran su cabeza de un lado a otro observando a toda la multitud que se dio cita al campeonato mundial. De hecho, es una secuencia muy rápida, por lo que es natural que casi todos se hayan perdido de este cameo.

Dobby aparece junto a Winky en una secuencia de "El cáliz de fuego" (Foto: Warner Bros.)

Después de la escena, lo siguiente que se ve en la película es la tienda de campaña del Sr. Weasley (Mark Williams), la que en principio parece ser un objeto común y corriente, pero que en realidad tiene un enorme tamaño. Entonces, ¿pudiste ver a Dobby en “Harry Potter y el cáliz de fuego” o fuiste de los que lo descubrió 17 años después del estreno?

Cabe mencionar que HBO Max estrenó recientemente “Harry Potter: Regreso a Hogwarts”, el especial que celebra los 20 años del estreno de la primera cinta de la saga, y que reunió a sus protagonistas Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, quienes recordaron anécdotas que vivieron durante las grabaciones.